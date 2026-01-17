Ο Μίκι Ρουρκ αναζητά εργασία για να καλύψει το κόστος επέμβασης του σκύλου του
Ο Μίκι Ρουρκ αναζητά εργασία για να καλύψει το κόστος επέμβασης του σκύλου του
Ο ηθοποιός δεν διαθέτει τα χρήματα για τη χειρουργική επέμβαση, ενώ παράλληλα έχει έρθει αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο έξωσης από το σπίτι του
Αντιμέτωπος με ένα ακόμη σοβαρό οικονομικό πρόβλημα βρίσκεται ο Μίκι Ρουρκ, καθώς ο του σκύλος χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση, η οποία ξεπερνά τα 10.000 δολάρια, με τον ηθοποιό να αναζητά δουλειά για να καλύψει το κόστος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο επί χρόνια σκύλος του Ρουρκ, Ιβάν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την καρδιά του και χρειάζεται επείγουσα επέμβαση. Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί και δεύτερο χειρουργείο, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει τα 6.000 έως 8.000 δολάρια.
Όπως αναφέρουν πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης, ο ηθοποιός δεν διαθέτει τα χρήματα για να καλύψει το ποσό, ενώ μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχε μετακομίσει με τον σκύλο του σε ξενοδοχείο, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο έξωσης από το σπίτι του λόγω απλήρωτων ενοικίων.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μίκι Ρουρκ είχε απορρίψει κατηγορηματικά πρόσφατη καμπάνια οικονομικής στήριξης στο GoFundMe, η οποία είχε δημιουργηθεί για να τον βοηθήσει να αποφύγει την έξωση, μέσω της οποίας είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 100.000 δολάρια. Εκπρόσωπος της πλατφόρμας δήλωσε ότι οι επιστροφές χρημάτων στους δωρητές πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και όλοι θα λάβουν το 100% των χρημάτων τους πίσω.
Πλέον, ο Ρουρκ φέρεται να αναζητά επειγόντως εργασία ώστε να καλύψει τα έξοδα της επέμβασης του σκύλου του, αν και, όπως έχει αναφερθεί, εμφανίζεται διστακτικός απέναντι στις προτάσεις που του παρουσιάζει η μάνατζέρ του.
Σε δήλωσή της στο TMZ, η μάνατζέρ του, Κίμπερλι Χάινς ανέφερε: «Έχω δεσμευτεί να βοηθήσω τον Μίκι να κάνει τις σωστές επιλογές για την καριέρα και την προσωπική του ευημερία. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια στιγμή αλήθειας και τελικά μόνο ο Μίκι μπορεί να αποφασίσει πώς θα διαμορφώσει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο επί χρόνια σκύλος του Ρουρκ, Ιβάν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την καρδιά του και χρειάζεται επείγουσα επέμβαση. Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί και δεύτερο χειρουργείο, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει τα 6.000 έως 8.000 δολάρια.
Όπως αναφέρουν πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης, ο ηθοποιός δεν διαθέτει τα χρήματα για να καλύψει το ποσό, ενώ μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχε μετακομίσει με τον σκύλο του σε ξενοδοχείο, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο έξωσης από το σπίτι του λόγω απλήρωτων ενοικίων.
💔 Mickey Rourke's dog needs heart surgery that the actor can't afford. https://t.co/ljqDUyMGZm pic.twitter.com/hhckFBkgj8— TMZ (@TMZ) January 16, 2026
Πλέον, ο Ρουρκ φέρεται να αναζητά επειγόντως εργασία ώστε να καλύψει τα έξοδα της επέμβασης του σκύλου του, αν και, όπως έχει αναφερθεί, εμφανίζεται διστακτικός απέναντι στις προτάσεις που του παρουσιάζει η μάνατζέρ του.
Σε δήλωσή της στο TMZ, η μάνατζέρ του, Κίμπερλι Χάινς ανέφερε: «Έχω δεσμευτεί να βοηθήσω τον Μίκι να κάνει τις σωστές επιλογές για την καριέρα και την προσωπική του ευημερία. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια στιγμή αλήθειας και τελικά μόνο ο Μίκι μπορεί να αποφασίσει πώς θα διαμορφώσει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα