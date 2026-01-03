ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αγνώριστος και αντιμέτωπος με έξωση ο Μίκι Ρουρκ, χρωστάει 60.000 δολάρια, δείτε φωτογραφίες

Ο 73χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε την Πρωτοχρονιά έξω από το σπίτι του

Αγνώριστος εμφανίστηκε ο Μίκι Ρουρκ, λίγες ημέρες αφότου έγινε γνωστό ότι αντιμετωπίζει πιθανή έξωση.

Ο 73χρονος ηθοποιός και πρώην επαγγελματίας πυγμάχος απαθανατίστηκε την Πρωτοχρονιά να ανοίγει την εξώπορτα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες για να παραλάβει παραγγελίες από σούπερ μάρκετ. Στις φωτογραφίες ο Ρουρκ φαινόταν, έχοντας ξυρισμένο το κεφάλι, ενώ φορούσε ένα πολύχρωμο ριγέ πουλόβερ, μοβ παντελόνι και λευκές κάλτσες.

Δημοσίευμα της New York Post ανέφερε ότι ο Μίκι Ρουρκ βρίσκεται αντιμέτωπος με έξωση από την κατοικία του στο Λος Άντζελες, καθώς φέρεται να χρωστάει ενοίκια 60.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, το άλλοτε «κακό παιδί» του Χόλιγουντ έλαβε στις 18 Δεκεμβρίου ειδοποίηση τριών ημερών ώστε να πληρώσει το ενοίκιο ή να αποχωρήσει, εφόσον δεν κατέβαλε τις οφειλές του.

Το ενοίκιό του φέρεται να είχε ανέβει στα 7.000 δολάρια τον μήνα και όταν εκδόθηκε η ειδοποίηση όφειλε 59.100 δολάρια, σύμφωνα με το δικόγραφο. Η ειδοποίηση αναρτήθηκε στο ακίνητο του ηθοποιού και εστάλη ταχυδρομικά, όταν «δεν βρέθηκε κανένα άτομο κατάλληλης ηλικίας ή κρίσης» στο σπίτι.

Η καριέρα του Μίκι Ρουρκ εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του ’80 με ταινίες όπως το «9 1/2 Εβδομάδες», ωστόσο η πορεία του σημαδεύτηκε από προσωπικές κρίσεις, συγκρούσεις, και πολλαπλές πλαστικές επεμβάσεις οι οποίες, όπως έχει δηλώσει, έγιναν για να αποκαταστήσουν κάποια τραύματα από την καριέρα του στο επαγγελματικό μποξ.
