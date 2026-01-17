Νέα κοινή εμφάνιση για την Ντακότα Τζόνσον και τον 28χρονο μουσικό – Φουντώνουν οι φήμες για σχέση
Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής εθεάθησαν ξανά μαζί στο Λος Άντζελες, λίγους μήνες μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν
Μια νέα κοινή εμφάνιση έκανε η Ντακότα Τζόνσον με τον 28χρονο μουσικό, Ρολ Μόντελ με τον οποίο φέρεται να έχει έρθει κοντά το τελευταίο διάστημα, ενισχύοντας τις φήμες περί σχέσης, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.
Η 36χρονη ηθοποιός και ο μουσικός εθεάθησαν σε δείπνο στο Λος Άντζελες την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός Deuxmoi στο Instagram. Πρόκειται για τη δεύτερη κοινή εμφάνισή τους τις τελευταίες εβδομάδες. Στις 29 Δεκεμβρίου, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες τους από δείπνο.
Οι φήμες για ειδύλλιο έρχονται περίπου επτά μήνες μετά την είδηση ότι η Τζόνσον και ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν, χώρισαν οριστικά τον Ιούνιο του 2025, έπειτα από μια οκταετή σχέση με διαλείμματα, που ξεκίνησε το 2017. Πηγή είχε δηλώσει τον Νοέμβριο στο People ότι η ηθοποιός «έχει αρχίσει σιγά σιγά να βγαίνει ξανά και είναι χαρούμενη», προσθέτοντας ότι «η σχέση της με τον Κρις ήταν συχνά ασταθής και, παρότι ήλπιζε πάντα ότι θα τα καταφέρουν, τώρα φαίνεται πιο ανάλαφρη και ήρεμη μετά τον οριστικό χωρισμό».
Από την πλευρά του, ο Ρολ Μόντελ είχε σχέση με την influencer Έμμα Τσάμπερλεϊν από το 2020 έως το 2023. Σε επαγγελματικό επίπεδο, η Τζόνσον ετοιμάζει για το 2026 την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Verity» της Κόλιν Χούβερ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ετοιμάζεται να κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «A Tree Is Blue», με πρωταγωνίστριες την Τζέσικα Άλμπα και τη Charli xcx. Παράλληλα, ο μουσικός ξεκινά περιοδεία με εμφανίσεις σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία τον Φεβρουάριο, ενώ έχει προγραμματισμένες συναυλίες στη Βαρκελώνη, στο Τενεσί και στο Ηνωμένο Βασίλειο το καλοκαίρι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Dakota Johnson and Singer Role Model Seen Continuing to Spend Time Together, Fueling Dating Speculation https://t.co/1ehdNyv4me— People (@people) January 16, 2026
