Ντακότα Τζόνσον: Ξανά ερωτευμένη μετά τον χωρισμό της με τον Κρις Μάρτιν, ποιος είναι ο 28χρονος μουσικός που έχει σχέση
Η ηθοποιός εθεάθη σε δείπνο με τον ποπ τραγουδιστή Ρολ Μόντελ, μετά τη λήξη της οκταετούς σχέσης της με τον frontman των Coldplay
Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή φαίνεται να ανοίγει η Ντακότα Τζόνσον, η οποία εθεάθη σε ραντεβού με νεαρό ποπ καλλιτέχνη, περίπου επτά μήνες μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν.
Η ηθοποιός απαθανατίστηκε να απολαμβάνει δείπνο με τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό Ρολ Μόντελ, κατά κόσμον Τάκερ Πίλσμπερι, σε έξοδο που φέρεται να πραγματοποιήθηκε παρουσία και άλλων φίλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ζεστό, με τους δύο να έρχονται αρκετά κοντά κατά τη διάρκεια της βραδιάς.
Ο Ρολ Μόντελ είχε στο παρελθόν σχέση με την influencer Έμα Τσάμπερλεϊν, η οποία έληξε το 2023, έπειτα από τρία χρόνια. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο χωρισμός τους επηρέασε και το άλμπουμ του καλλιτέχνη με τίτλο «Kansas Anymore». Ο καλλιτέχνης έχει γίνει γνωστός για το ύφος της μουσικής του που κινείται στον χώρο της indie-pop και του alt-pop, με στίχους που θίγουν θέματα όπως οι σχέσεις και η ψυχική υγεία. Έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ: Rx (2022) και Kansas Anymore (2024).
Η εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον με νέο σύντροφο έρχεται λίγους μήνες μετά το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης της με τον Κρις Μάρτιν. Το πρώην ζευγάρι ήταν μαζί για περίπου οκτώ χρόνια, με αρραβώνα που δεν κατέληξε σε γάμο, πριν χωρίσει οριστικά τον Ιούνιο.
Πηγή είχε δηλώσει τότε στην «Daily Mail» ότι «η σχέση τους είχε ουσιαστικά τελειώσει εδώ και καιρό, απλώς δυσκολεύονταν να το επισημοποιήσουν». Όπως ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, η Τζόνσον ήθελε να συνεχιστεί η σχέση τους, καθώς είχε δεθεί ιδιαίτερα τόσο με τον Μάρτιν όσο και με τα παιδιά του. Ο Κρις Μάρτιν έχει αποκτήσει δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του, Γκουίνεθ Πάλτροου. Σύμφωνα με πηγές, η διαφορά ηλικίας των 13 ετών και το ζήτημα της απόκτησης παιδιών αποτέλεσαν συχνά σημεία τριβής στη σχέση του με την Τζόνσον.
Dakota Johnson sparks romance rumors with younger musician seven months after Chris Martin split https://t.co/lkDU2EHTpO— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 30, 2025
