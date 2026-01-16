Γιάννης Αϊβάζης: Ο έρωτας είναι κεραυνοβόλος, αν τον ψάχνεις δεν έρχεται
Ο ηθοποιός αρνήθηκε να απαντήσει εάν είναι ερωτευμένος αυτό το διάστημα
Για την προσωπική του ζωή απάντησε ο Γιάννης Αϊβάζης, επισημαίνοντας πως ο έρωτας είναι κεραυνοβόλος και δεν έρχεται όταν τον ψάχνει.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και όταν ρωτήθηκε εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει ο έρωτας στη ζωή του, απλώς προσπέρασε την ερώτηση.
Ο Γιάννης Αϊβάζης δήλωσε χαρακτηριστικά για τον έρωτα: «Ο έρωτας είναι κεραυνοβόλος, αν τον ψάχνεις δεν έρχεται», ενώ όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε με λίγα λόγια εάν είναι ερωτευμένος, είπε απλώς: «Να' σαι καλά» και συνέχισε να απαντά στις υπόλοιπες ερωτήσεις.
Δείτε το βίντεο
Μία από τις ερωτήσεις που δέχτηκε είχε να κάνει με την ηλικία του, με τον ηθοποιό να αναφέρει: «Πώς δεν τη λέω; 48 είμαι. Δεν μπορώ να την κρύψω και να θέλω».
Ο Γιάννης Αϊβάζης υπήρξε παντρεμένος με τη Μαρία Κορινθίου από το 2010 μέχρι το 2024 και μαζί έχουν αποκτήσει μία κόρη, την Ισμήνη. Ο ηθοποιός μετά το διαζύγιό τους κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και παρόλο που έχουν υπάρξει φήμες και δημοσιεύματα για μία νέα σύντροφο στο πλευρό του, ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα.
