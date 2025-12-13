Ενοχλημένος ο Αϊβάζης με τις ερωτήσεις για τον χωρισμό του από την Κορινθίου: Θα αντέξεις τους λόγους;
Σε ρωτάνε γιατί χώρισες, θα σου πω γιατί χώρισα; ανέφερε ο ηθοποιός
Ενοχλημένος με τις ερωτήσεις που συνεχίζει να δέχεται από τους δημοσιογράφους σχετικά με τη Μαρία Κορινθίου εμφανίστηκε ο Γιάννης Αϊβάζης. Ο ηθοποιός επισήμανε ότι ακόμα ερωτάται για τους λόγους που τους οδήγησαν στην απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 17 χρόνια γάμου, ενώ ο ίδιος, όπως είπε, ίσως να μην αντέχει να τους αποκαλύψει.
«Σε ρωτάνε γιατί χώρισες. Θα σου πω γιατί χώρισα; Θες να σου πω τους πραγματικούς λόγους που χώρισα; Θα τους αντέξεις; Θα αντέξω εγώ να στους πω; Με ρωτάς αν είμαι με κάποιον, δεν θέλω να πω», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου.
Όσον αφορά στο γεγονός ότι διατηρεί καλές σχέσεις με την πρώην σύζυγό του, ο Γιάννης Αϊβάζης εξήγησε ότι οφείλεται στον σεβασμό που τρέφει για όσα έζησαν μαζί, αλλά και στην κόρη που έχουν αποκτήσει. «Σέβομαι τα 18 χρόνια που υπήρξα παντρεμένος και ερωτευμένος με μια γυναίκα και έχω και ένα παιδί», ανέφερε.
