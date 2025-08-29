Η Άννα Μαρία είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή, αποκάλυψε η Αντωνά για τη νέα σύντροφο του Αϊβάζη
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ηθοποιός βρίσκεται σε νέα σχέση μετά το διαζύγιό του από τη Μαρία Κορινθίου
Σχεδόν έναν χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση του χωρισμού του Γιάννη Αϊβάζη από τη Μαρία Κορινθίου, ο ηθοποιός φαίνεται πως βρίσκεται σε νέα σχέση. Όπως αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά πρόκειται για μία εντυπωσιακή γυναίκα, την 35χρονη Άννα Μαρία Σιγάλα.
Τις τελευταίες ώρες, κυκλοφορούν δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή του Γιάννη Αϊβάζη, κάνοντας λόγο για έναν νέο έρωτα στη ζωή του. Την Πέμπτη 28 Αυγούστου, η ραδιοφωνική παραγωγός επιβεβαίωσε την είδηση μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» προχωρώντας σε λεπτομέρειες για τη σχέση τους.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο ηθοποιός και η επιχειρηματίας σύντροφός του που δραστηριοποιείται στη Σαντορίνη είναι μαζί από τον Μάιο. Πρόσθεσε ότι ο Γιάννης Αϊβάζης προστατεύει τα προσωπικά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, καθώς δεν έχει μιλήσει δημόσια για τη νέα του σχέση, σεβόμενος την ανήλικη κόρη του.
Όπως είπε η Μαρία Αντωνά: «Η σχέση προσδιορίζεται ήδη ένα τετράμηνο. Τα παιδιά είναι μαζί από τον Μάιο και προφανώς τώρα βρήκαμε κάποια φωτογραφία ώστε να μπορέσουμε να το ταυτίσουμε. Το ξέρω και αυτό. Η Άννα Μαρία είναι 35 ετών και είναι πολύ εντυπωσιακή. Όταν έχεις ένα παιδί και θέλεις να είσαι σωστός, και το ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μία σχέση σου θα δημοσιοποιηθεί, θέλεις έναν ιδιαίτερο χειρισμό. Να ξέρεις ότι είσαι σίγουρος γι’ αυτή τη σχέση και δεν είναι κάτι πιο περιστασιακό ή εφήμερο. Εγώ στην Τήνο, πάντως, τον είδα τον Γιάννη μόνο του».
Η είδηση του χωρισμού του πρώην ζευγαριού έγινε γνωστή τον περασμένο Αύγουστο, με τους δύο να τραβούν χωριστούς δρόμους έπειτα από 14 χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις μετά την απόφαση του χωρισμού του. Μέσα από δηλώσεις που έχει κάνει τόσο η ηθοποιός, όσο και ο πρώην σύζυγός της, έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν είναι μαζί ως σύντροφοι, αλλά παραμένουν μαζί ως γονείς.
Πριν από περίπου έναν μήνα, η ηθοποιός αποκάλυψε μέσα από συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού ότι είναι σε σχέση με τον Γιώργο Καραθανάση.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο σύντροφός της αποπνέει δυναμική και πως έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη χημεία ανάμεσά τους: «Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα. Είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από εμένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα τη δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας του ξέρει, αλλά δεν είναι του entertaiment».
Ο Γιώργος Καραθανάσης εργάζεται ως αντιπρόεδρος σε γνωστή εταιρία μπαχαρικών και η γνωριμία του με την ηθοποιό, φαίνεται πως έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, καθώς η Μαρία Κορινθίου έχει διαφημίσει σχετικά προϊόντα. Τις τελευταίες ημέρες το ζευγάρι έκανε διακοπές μαζί στην Ιταλία με την ηθοποιό να αναρτά κοινά στιγμιότυπά τους στα social media.
Οι δηλώσεις της Μαρίας Κορινθίου για τον νέο της σύντροφο
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο σύντροφός της αποπνέει δυναμική και πως έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη χημεία ανάμεσά τους: «Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα. Είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από εμένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα τη δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας του ξέρει, αλλά δεν είναι του entertaiment».
Ο Γιώργος Καραθανάσης εργάζεται ως αντιπρόεδρος σε γνωστή εταιρία μπαχαρικών και η γνωριμία του με την ηθοποιό, φαίνεται πως έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, καθώς η Μαρία Κορινθίου έχει διαφημίσει σχετικά προϊόντα. Τις τελευταίες ημέρες το ζευγάρι έκανε διακοπές μαζί στην Ιταλία με την ηθοποιό να αναρτά κοινά στιγμιότυπά τους στα social media.
