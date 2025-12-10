Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: Οι ζωές μας είναι πια χωριστές, ο καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν
Γιάννης Αϊβάζης Μαρία Κορινθίου

Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακές γιορτές, επισήμανε ο ηθοποιός

Χωριστά θα περάσουν την περίοδο των εορτών ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου, με τον ηθοποιό να επισημαίνει πως πλέον ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους.

Το πρώην ζευγάρι χώρισε μετά από 17 χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση ενός παιδιού, ενώ και οι δύο έχουν προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή. 

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» ο Γιάννης Αϊβάζης ρωτήθηκε για το αν θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα μαζί με τη Μαρία Κορινθίου, με εκείνον να διευκρινίζει ότι ο καθένας έχει τη δική του ζωή.

«Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακές γιορτές. Όχι, ο καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν γενικά. Πλέον οι ζωές μας δεν είναι κοινές, είναι ξεχωριστές», είπε χαρακτηριστικά την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Δείτε το βίντεο


Παρά τον χωρισμό τους, οι δύο ηθοποιοί διατηρούν καλές σχέσεις, όπως έχει φανεί μέσα από δηλώσεις τους. Η Μαρία Κορινθίου σε συνέντευξή της τον περασμένο Ιανουάριο είχε ξεκαθαρίσει ότι με τον Γιάννη Αϊβάζη δεν θεωρούνται «φίλοι», αλλά οικογένεια.

Επίσης, είχε τονίσει πως εκείνος είναι ο «άνθρωπός της», ενώ είχε σημειώσει πως ισχύει το ίδιο και από τη μεριά του ηθοποιού. «Με τον Γιάννη δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε φίλοι. Είμαστε οικογένεια», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Happy Day» και είχε συμπληρώσει: «Είναι ο άνθρωπός μου και αυτό ισχύει και από την πλευρά του Γιάννη».
