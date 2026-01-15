Χρήστος Φερεντίνος για τον χωρισμό του από τη Σοφία Παυλίδου: Όταν έμεινα τελείως μόνος, ήταν ένα σοκ
Χρήστος Φερεντίνος για τον χωρισμό του από τη Σοφία Παυλίδου: Όταν έμεινα τελείως μόνος, ήταν ένα σοκ

Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, τόνισε ο παρουσιαστής

Χρήστος Φερεντίνος για τον χωρισμό του από τη Σοφία Παυλίδου: Όταν έμεινα τελείως μόνος, ήταν ένα σοκ
Τις δυσκολίες που συνάντησε μετά το διαζύγιό του από τη Σοφία Παυλίδου μοιράστηκε ο Χρήστος Φερεντίνος, δηλώνοντας πως στην αρχή τον σόκαρε το γεγονός ότι έκτοτε θα έμενε μόνος του. Παρόλα αυτά, με τη βοήθεια των φίλων του και χάρη στον χαρακτήρα του μπόρεσε να προσαρμοστεί στο νέο τρόπο ζωής του, με τον ίδιο να απολαμβάνει τη μοναξιά του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ο Χρήστος Φερεντίνος είπε χαρακτηριστικά: «Όλα συνηθίζονται και ξεσυνηθίζονται. Και μετά, όταν ξανασυνηθίσεις, πάλι δυσκολεύεσαι να ξεσυνηθίσεις. Αν εννοούμε δηλαδή το πως ήμουν στο μεταβατικό στάδιο. Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Είναι ένα σοκ, σοκάρεσαι. Δηλαδή γυρνάς, κοιτάς το σπίτι και… σε σώζει ο σκύλος».

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, όσο πέρναγε ο καιρός, συνήθιζε την νέα καθημερινότητά του. «Εκεί είναι απαραίτητος ένας σκύλος που, τώρα, έχω τον Λόρυ και δεν μπορώ χωρίς αυτόν. Ο Λόρυ είναι πια μέλος της οικογένειας κανονικά, ενώ πριν ήταν η μαμά του. Πάντα υπήρχε ένα σκυλάκι μες στο σπίτι και είναι μια παρηγοριά. Στην αρχή, όμως, όντως με δυσκόλεψε για ένα διάστημα αλλά μετά συνήθισα και έλεγα… τι ωραία που είμαι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με εκείνον, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου παίζει σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα. «Υπάρχουν στάδια που στην αρχή δυσκολεύεσαι, αλλά μετά αυτό το γυρνάς. Έχει να κάνει βέβαια και με το τι χαρακτήρας είσαι, ανάλογα πώς λειτουργείς. Εγώ είχα και πολλούς φίλους που έρχονταν συνέχεια στο σπίτι, μαζευόμασταν και ενώ πέρασα ένα διάστημα δύσκολο, μετά το άλλαξα το κλίμα. Θα έλεγα πως καλομαθαίνει ένας άνθρωπος στη μοναξιά, είναι ωραία η μοναξιά», κατέληξε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
