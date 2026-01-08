Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το 2025 ήταν ιδιαίτερη χρονιά, μου επισήμανε το πόσο παρών πρέπει να είμαι στα πράγματα
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το 2025 ήταν ιδιαίτερη χρονιά, μου επισήμανε το πόσο παρών πρέπει να είμαι στα πράγματα
Δεν νομίζω ότι πρέπει να το πούμε δημόσια τι με δίδαξε η προηγούμενη χρονιά, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Ως μία ιδιαίτερη χρονιά χαρακτήρισε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης το 2025, σημειώνοντας ότι του υπενθύμισε τη σημασία του να είναι παρών στα πράγματα.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σχολιάζοντας πως το έτος που πέρασε ήταν διδακτικό, χωρίς ωστόσο να θέλει να περάσει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα μαθήματα, που πήρε.
Παράλληλα, τόνισε ότι η προηγούμενη χρονιά του υπενθύμισε τη σημασία του να ζει με επίγνωση στο παρόν και να διατηρεί θετική στάση απέναντι στους άλλους και στον ίδιο του τον εαυτό. Πιο αναλυτικά, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σχολίασε: «Ήταν κάπως ιδιαίτερη η χρονιά. Οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το πούμε on camera τι με δίδαξε το 2025, αλλά μου επισήμανε το πόσο παρών πρέπει να είμαι στα πράγματα. Και το πόσο, όταν είμαστε εδώ, σε παρόντα χρόνο εννοώ, να είμαστε θετικοί και να έχουμε φως απέναντι στους συνανθρώπους μας και στον εαυτό μας. Το πέρασμα του χρόνου δεν με αγχώνει. Το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα, το σήμερα είναι εδώ».
Δείτε το βίντεο
Το 2025 έφερε αντιμέτωπο τον ηθοποιό με δύο πολύ σημαντικές απώλειες, καθώς έφυγαν από τη ζωή οι γονείς του. Τον Σεπτέμβριο πέθανε η μητέρα του και τρεις μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σχολιάζοντας πως το έτος που πέρασε ήταν διδακτικό, χωρίς ωστόσο να θέλει να περάσει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα μαθήματα, που πήρε.
Παράλληλα, τόνισε ότι η προηγούμενη χρονιά του υπενθύμισε τη σημασία του να ζει με επίγνωση στο παρόν και να διατηρεί θετική στάση απέναντι στους άλλους και στον ίδιο του τον εαυτό. Πιο αναλυτικά, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σχολίασε: «Ήταν κάπως ιδιαίτερη η χρονιά. Οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το πούμε on camera τι με δίδαξε το 2025, αλλά μου επισήμανε το πόσο παρών πρέπει να είμαι στα πράγματα. Και το πόσο, όταν είμαστε εδώ, σε παρόντα χρόνο εννοώ, να είμαστε θετικοί και να έχουμε φως απέναντι στους συνανθρώπους μας και στον εαυτό μας. Το πέρασμα του χρόνου δεν με αγχώνει. Το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα, το σήμερα είναι εδώ».
Δείτε το βίντεο
Το 2025 έφερε αντιμέτωπο τον ηθοποιό με δύο πολύ σημαντικές απώλειες, καθώς έφυγαν από τη ζωή οι γονείς του. Τον Σεπτέμβριο πέθανε η μητέρα του και τρεις μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα