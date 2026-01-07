Η Σάρα Πόλσον έκανε τατουάζ τα αρχικά της Νταϊάν Κίτον για να την τιμήσει
Την Νταϊάν Κίτον τίμησε η Σάρα Πόλσον κάνοντας ένα τατουάζ στη μνήμη της.
Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ανήμερα των γενεθλίων της εκλιπούσας ηθοποιού, που θα έκλεινε τα 80 της χρόνια, η Πόλσον αποκάλυψε μέσω Instagram ένα τατουάζ με τα αρχικά «DK» που έκανε στον καρπό της, καθώς και ένα κοινό στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με την Νταϊάν Κίτον.
Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Σήμερα θα γινόσουν 80. Υπάρχουν πάρα πολλά βαθιά συναισθήματα για να χωρέσουν εδώ. Ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο που ταξίδεψα μαζί σου, γελάσαμε τόσο πολύ που κλάψαμε, είδαμε ένα εκατομμύριο και μία ταινίες, κλάψαμε στ’ αλήθεια και φάγαμε πατάτες τηγανητές μαζί. Εσύ. Εσύ. Θαυμαστή, μοναδική, εσύ. Θα μου λείπεις μέχρι το τέλος του χρόνου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Σάρα Πόλσον είχε αναφερθεί ξανά δημόσια στην Νταϊάν Κίτον στις αρχές Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια του gala Women in Entertainment του The Hollywood Reporter στο Λος Άντζελες. Εκεί διάβασε από τη σκηνή αποσπάσματα από ένα email που, όπως είπε, θα ήθελε να μπορούσε ακόμη να της στείλει, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Θέλω να σου πω πόσο χειρότερος είναι ο κόσμος χωρίς εσένα. Θέλω να σου πω πως ο κόσμος έχασε το μυαλό του από τη θλίψη την ημέρα που πέθανες».
Κατά την ίδια εκδήλωση, η ηθοποιός διάβασε και μηνύματα που της είχε στείλει κατά καιρούς η Κίτον, πολλά από τα οποία είχαν χιουμοριστικό και αιχμηρό ύφος. «Ηλίθια, ποια είναι η διεύθυνσή σου;» ανέφερε ένα από αυτά, ενώ σε άλλο η Κίτον έγραφε: «Είμαστε τόσο τυχερές. Σου αρέσει να είσαι ηθοποιός; Εγώ όχι».
Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν το 1999 στα γυρίσματα της ταινίας «The Other Sister», όπου η Νταϊάν Κίτον υποδύθηκε τη μητέρα της Σάρα Πόλσον. Η Κίτον πέθανε στις 11 Οκτωβρίου από πνευμονία.
Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image
Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image
