Η Σάρα Πόλσον έκανε τατουάζ τα αρχικά της Νταϊάν Κίτον για να την τιμήσει

Η Σάρα Πόλσον είχε αναφερθεί ξανά δημόσια στην Νταϊάν Κίτον στις αρχές Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια του gala Women in Entertainment του The Hollywood Reporter στο Λος Άντζελες. Εκεί διάβασε από τη σκηνή αποσπάσματα από ένα email που, όπως είπε, θα ήθελε να μπορούσε ακόμη να της στείλει, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «

».

Κατά την ίδια εκδήλωση, η ηθοποιός διάβασε και μηνύματα που της είχε στείλει κατά καιρούς η Κίτον, πολλά από τα οποία είχαν χιουμοριστικό και αιχμηρό ύφος. «

;» ανέφερε ένα από αυτά, ενώ σε άλλο η Κίτον έγραφε: «

».

Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν το 1999 στα γυρίσματα της ταινίας «The Other Sister», όπου η Νταϊάν Κίτον υποδύθηκε τη μητέρα της Σάρα Πόλσον. Η Κίτον πέθανε στις 11 Οκτωβρίου από πνευμονία.



Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image