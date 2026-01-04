ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης πήρε εξιτήριο μετά από δύο εβδομάδες
Ο ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση μέσω των social media

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Χρήστος Βαλαβανίδης μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας. Πρόσφατα ο ηθοποιός έκανε γνωστό με μια ανάρτηση στο Facebook ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τον λόγο.

Με μια νέα δημοσίευση στα social media o Χρήστος Βαλαβανίδης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι έχει επισστρέψει πλέον στο σπίτι του.

«Φτου ξελευτερία! Μετά από δύο εβδομάδες στο Λαϊκό. Λεπτομέρειες αργότερα…», έγραψε χαρακτηριστικά, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε λεπτομέρειες.

