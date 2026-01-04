Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ο Χρήστος Βαλαβανίδης πήρε εξιτήριο μετά από δύο εβδομάδες
Ο ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση μέσω των social media
Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Χρήστος Βαλαβανίδης μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας. Πρόσφατα ο ηθοποιός έκανε γνωστό με μια ανάρτηση στο Facebook ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τον λόγο.
Με μια νέα δημοσίευση στα social media o Χρήστος Βαλαβανίδης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι έχει επισστρέψει πλέον στο σπίτι του.
«Φτου ξελευτερία! Μετά από δύο εβδομάδες στο Λαϊκό. Λεπτομέρειες αργότερα…», έγραψε χαρακτηριστικά, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε λεπτομέρειες.
