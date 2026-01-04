Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ο «Joe» του Grey’s Anatomy αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με σπάνια νευρομυϊκή διαταραχή
Ο «Joe» του Grey’s Anatomy αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με σπάνια νευρομυϊκή διαταραχή
Πέρασα χρόνια στη σιωπή, αυτή η περίοδος τελείωσε, έγραψε ο Στίβεν Γ. Μπέιλι σε ανάρτησή του
Ο ηθοποιός του Grey’s Anatomy Στίβεν Γ. Μπέιλι αποκάλυψε μέσα από μια ανάρτηση στα social media ότι έχει διαγνωστεί με μια σπάνια νευρομυϊκή διαταραχή, γνωστή ως Συγγενές Μυασθενικό Σύνδρομο (CMS).
Προχωρώντας σε μια ανάρτηση στο X, ο 54χρονος ηθοποιός που υποδύθηκε τον ιδιοκτήτη του μπαρ κοντά στο νοσοκομείο της σειράς εξήγησε ότι «πέρασε χρόνια με προσοχή, διακριτικότητα και σιωπή» για κάτι που, όπως ανέφερε, «διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο του». «Αυτή η περίοδος τελείωσε», τόνισε.
Σύμφωνα με την κλινική Mayo, το CMS αποτελεί μια ομάδα σπάνιων κληρονομικών παθήσεων που προκαλούνται από γενετική διαφορά και οδηγούν σε μυϊκή αδυναμία, επηρεάζοντας τις σωματικές ικανότητες ενός ατόμου.
Δείτε την ανάρτησή του
Όπως επισημαίνεται, μπορεί να επηρεαστούν όλοι οι μύες που σχετίζονται με την κίνηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ελέγχουν την ομιλία, τη μάσηση και την κατάποση, την όραση και το ανοιγοκλείσιμο των ματιών, την αναπνοή και το περπάτημα.
O Μπέιλι, κράτησε την περιπέτεια με την υγεία του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετά χρόνια, αλλά τώρα αποφάσισε ότι ήταν «ώρα να σταματήσει» να κρύβει το πρόβλημα της υγείας του.
«Το CMS είναι μια γενετική ασθένεια που διαταράσσει την επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και των μυών στη «σύνδεση νεύρων/μυών»... ή όπως αλλιώς την αποκαλούν οι γιατροί», εξήγησε ο ηθοποιός. «Υπάρχουν δισεκατομμύρια από αυτές τις συνδέσεις στο σώμα και όλο και περισσότερες από τις δικές μου φαίνεται να δυσλειτουργούν. Ενοχλητικά, μικρά καθαρματάκια, έτσι; Το αποτέλεσμα είναι ότι τα χέρια, τα πόδια και τα πόδια μου κουράζονται πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε, γεγονός που τα κάνει πιο αδύναμα από ό,τι... θα περίμενε κανείς. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες και μπορούν να προκαλέσουν προσωρινή σύσπαση και παράλυση των μυών μου», πρόσθεσε.
«Η αλήθεια είναι ότι, καθώς η ασθένειά μου εξελίσσεται, χρησιμοποιώ όλο και περισσότερο ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινούμαι», τόνισε, σημειώνοντας παράλληλα ότι το πρόβλημα της υγείας του επηρεάζει την επαγγελματική του πορεία: «Επαγγελματικά, αυτό με αλλάζει ως ηθοποιό», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός του Grey's Anatomy.
Προχωρώντας σε μια ανάρτηση στο X, ο 54χρονος ηθοποιός που υποδύθηκε τον ιδιοκτήτη του μπαρ κοντά στο νοσοκομείο της σειράς εξήγησε ότι «πέρασε χρόνια με προσοχή, διακριτικότητα και σιωπή» για κάτι που, όπως ανέφερε, «διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο του». «Αυτή η περίοδος τελείωσε», τόνισε.
Σύμφωνα με την κλινική Mayo, το CMS αποτελεί μια ομάδα σπάνιων κληρονομικών παθήσεων που προκαλούνται από γενετική διαφορά και οδηγούν σε μυϊκή αδυναμία, επηρεάζοντας τις σωματικές ικανότητες ενός ατόμου.
Δείτε την ανάρτησή του
I am hopeful that there is still room for me in this industry that I love. I look forward to performing as characters who live their lives with a chair, creating a more representative world in film and television.— Steven W. Bailey (@theStevenBailey) January 3, 2026
O Μπέιλι, κράτησε την περιπέτεια με την υγεία του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετά χρόνια, αλλά τώρα αποφάσισε ότι ήταν «ώρα να σταματήσει» να κρύβει το πρόβλημα της υγείας του.
«Το CMS είναι μια γενετική ασθένεια που διαταράσσει την επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και των μυών στη «σύνδεση νεύρων/μυών»... ή όπως αλλιώς την αποκαλούν οι γιατροί», εξήγησε ο ηθοποιός. «Υπάρχουν δισεκατομμύρια από αυτές τις συνδέσεις στο σώμα και όλο και περισσότερες από τις δικές μου φαίνεται να δυσλειτουργούν. Ενοχλητικά, μικρά καθαρματάκια, έτσι; Το αποτέλεσμα είναι ότι τα χέρια, τα πόδια και τα πόδια μου κουράζονται πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε, γεγονός που τα κάνει πιο αδύναμα από ό,τι... θα περίμενε κανείς. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες και μπορούν να προκαλέσουν προσωρινή σύσπαση και παράλυση των μυών μου», πρόσθεσε.
«Η αλήθεια είναι ότι, καθώς η ασθένειά μου εξελίσσεται, χρησιμοποιώ όλο και περισσότερο ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινούμαι», τόνισε, σημειώνοντας παράλληλα ότι το πρόβλημα της υγείας του επηρεάζει την επαγγελματική του πορεία: «Επαγγελματικά, αυτό με αλλάζει ως ηθοποιό», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός του Grey's Anatomy.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα