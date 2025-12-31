Η Έμα Χέμινγκ γιορτάζει 18 χρόνια κοινής πορείας με τον Μπρους Γουίλις: Με ένα φιλί ο χρόνος σταμάτησε
Η σύζυγος του ηθοποιού δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία τους από το παρελθόν

Ιωάννα Μαρίνου
18 χρόνια κοινής πορείας με τον Μπρους Γουίλις γιορτάζει η Έμα Χέμινγκ, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της από το παρελθόν.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, η Χέμινγκ έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφερόμενη στην αρχή της σχέση της με τον ηθοποιό.

Στην εικόνα φαίνεται το ζευγάρι καθισμένο, με την Έμα Χέμινγκ να χαμογελά, ενώ ο Μπρους Γουίλις τη φιλά στο κεφάλι. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η σύζυγός του ηθοποιού σημείωσε: «Πριν από 18 χρόνια έγινε το αγόρι μου. Με ένα φιλί στην κορυφή του κεφαλιού μου, ο χρόνος σταμάτησε» και πρόσθεσε: «Είμαι τόσο τυχερή που γνωρίζω μια τέτοια αγάπη».

Δείτε την ανάρτησή της


Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2009, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης.  Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του δύο κόρες, τη Μέιμπελ Ρέι Γουίλις, που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2012, και την Έβελιν Πεν Γουίλις, που γεννήθηκε τον Μάιο του 2014. Παράλληλα, είναι πατέρας ακόμη τριών κοριτσιών, της Ρούμερ Γκλεν, της Σκάουτ ΛαΡού και της Ταλαούλα Μπελ, από τον προηγούμενο γάμο του με την Ντέμι Μουρ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1987 έως το 2000.

Τον Σεπτέμβριο, η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μίλησε στο «People» για το πώς ξεκίνησε η σχέση τους, αποκαλύπτοντας ότι όλα άρχισαν το 2007, σε διακοπές. «Είδα αυτή την άλλη πλευρά του Μπρους, ως οικογενειάρχηΣε εκείνο το ταξίδι ερωτεύτηκα πραγματικά. Εκεί ξεκίνησε η ιστορία αγάπης μας» ανέφερε.

Λίγο πριν από τις γιορτές, η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μίλησε ξανά στο ίδιο περιοδικό, αυτή τη φορά για την καθημερινότητα της οικογένειας μετά τη διάγνωση του ηθοποιού με μετωποκροταφική άνοια (FTD), η οποία έγινε γνωστή τον Φεβρουάριο του 2023. Σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες, στις 20 Νοεμβρίου, δήλωσε: «Υπάρχει χαρά. Είναι απλώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο Μπρους αγαπούσε τα Χριστούγεννα και συνεχίζουμε να τα γιορτάζουμε μαζί του. Έχουμε προσαρμοστεί».
Ιωάννα Μαρίνου

