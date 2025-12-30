Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
O Τομ Χίντλστον και η Ζάουι Άστον υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους
O Τομ Χίντλστον και η Ζάουι Άστον υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους
Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή του
Ο Τομ Χίντλστον και η Ζάουι Άστον έγιναν για δεύτερη φορά γονείς, με τον 44χρονο ηθοποιό να επιβεβαιώνει την ευχάριστη είδηση σε πρόσφατη συνέντευξή του στο GQ.
Ο Χίντλστον εξήγησε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η αδελφή του υποδέχτηκαν πρόσφατα νέα μέλη στις οικογένειές τους, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία του ερχομού ενός παιδιού ως «την πιο όμορφη, βαθιά, συγκλονιστική, κοσμογονική, που αλλάζει τη ζωή».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Χίντλστον μίλησε και για την ικανοποίηση που του χαρίζουν οι πιο «συνηθισμένες» πτυχές της ζωής του. «Διάβαζα τους Financial Times και σκεφτόμουν: αυτό είναι υπέροχο. Μια τέλεια βραδιά. Ο σκύλος στην αγκαλιά μου. Όλοι είναι εδώ! Ένιωθα τόσο χαρούμενος που είμαστε μαζί, που είμαστε “αγέλη”», είπε στο GQ. «Αγαπώ τη ζωή μου και μου αρέσει το μέρος του εαυτού μου που είναι πραγματικά συνηθισμένο», μοιράστηκε.
Ο Τομ Χίντλστον και η Ζάουι Άστον γνωρίστηκαν το 2019, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στο έργο «Betrayal». Τον Μάρτιο του 2022, ο Χίντλστον είχε κάνει μια σπάνια δήλωση για τη σχέση τους σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times. «Είμαι πολύ χαρούμενος», είχε πει ο 44χρονος ηθοποιός μόλις λίγους μήνες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί των βραβείων Tony το 2021. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Χίντλστον εξήγησε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η αδελφή του υποδέχτηκαν πρόσφατα νέα μέλη στις οικογένειές τους, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία του ερχομού ενός παιδιού ως «την πιο όμορφη, βαθιά, συγκλονιστική, κοσμογονική, που αλλάζει τη ζωή».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Χίντλστον μίλησε και για την ικανοποίηση που του χαρίζουν οι πιο «συνηθισμένες» πτυχές της ζωής του. «Διάβαζα τους Financial Times και σκεφτόμουν: αυτό είναι υπέροχο. Μια τέλεια βραδιά. Ο σκύλος στην αγκαλιά μου. Όλοι είναι εδώ! Ένιωθα τόσο χαρούμενος που είμαστε μαζί, που είμαστε “αγέλη”», είπε στο GQ. «Αγαπώ τη ζωή μου και μου αρέσει το μέρος του εαυτού μου που είναι πραγματικά συνηθισμένο», μοιράστηκε.
Tom Hiddleston and Zawe Ashton Welcome Their Second Baby Together https://t.co/bPr2TrnPfm— People (@people) December 30, 2025
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα