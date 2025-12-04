Η νέα ανάρτηση της Μαρίνας Σάττι για τη νοσηλεία της: Αυτός ο μήνας ήταν ειλικρινά χάλια
Τώρα είμαι καλά, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο δημοσίευσε η Μαρίνα Σάττι, με την τραγουδίστρια να παραδέχεται ότι πέρασε δύσκολα το προηγούμενο διάστημα.
Μετά το εξιτήριο από την ιδιωτική κλινική όπου νοσηλεύτηκε η Μαρίνα Σάττι, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media εικόνες από το δωμάτιο του νοσοκομείου, όπου έμενε. Σε μερικά στιγμιότυπα η τραγουδίστρια εμφανίζεται με ειδική στολή και ορό, ενώ σε άλλα έδειξε αγαπημένα της πρόσωπα με τα οποία συνομιλούσε εκείνες τις ημέρες, καθώς και δώρα που δέχτηκε.
«Αυτός ο μήνας ήταν ειλικρινά χάλια, αλλά τώρα είμαι καλά» σημείωσε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, δηλώνοντας συγκινημένη στις τηλεοπτικές κάμερες πως είναι καλά στην υγεία της και πως θα συνεχίσει την ανάρρωσή της από σπίτι. Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από το νοσοκομείο, η τόνισε ότι θα ακολουθήσει τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών από το σπίτι της. Σε κάθε περίπτωση, εξήγησε ότι δεν κατέστη δυνατόν να ταξιδέψει στην Αμερική για την περιοδεία της, η οποία και αναβλήθηκε, καθώς θα πρέπει να αποφύγει τις μετακινήσεις.
Όπως είπε Μαρίνα Σάττι: «Καλά είμαι τώρα. Ήμουν εδώ αρκετές μέρες και οι γιατροί μου είπαν τώρα ότι μπορώ να πάω στο σπίτι μου να συνεχίσω την ανάρρωση. Έχω λίγο δρόμο ακόμα, αλλά από το σπίτι μου, δεν χρειάζεται να νοσηλευτώ άλλο. Σήμερα κανονικά θα φεύγαμε για την Αμερική, για την περιοδεία που δεν θα γίνει. Μου έχουν δώσει πολλές οδηγίες για τον επόμενο καιρό».
