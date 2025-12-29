Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Ρεκόρ προβολών για το πρώτο teaser της ταινίας
Σύμφωνα με το Forbes, αναδείχτηκε το δημοφιλέστερο τρέιλερ της χρονιάς
Ρεκόρ προβολών σημείωσε το πρώτο teaser του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», καθώς το βίντεο διάρκειας περίπου 60 δευτερολέπτων συγκέντρωσε 181,5 εκατομμύρια views μέσα σε μόλις 24 ώρες από την κυκλοφορία του τον περασμένο μήνα.
Σύμφωνα με το Forbes, αναδείχτηκε το δημοφιλέστερο τρέιλερ της χρονιάς, ξεπερνώντας μεγάλες παραγωγές όπως τα «Moana» και «Lilo & Stitch». Η επιστροφή των Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, με τη WaveMetrix να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για το πιο επιτυχημένο τρέιλερ κωμωδίας των τελευταίων 15 ετών.
Το teaser κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου, ανήμερα των 43ων γενεθλίων της Χάθαγουεϊ, η οποία το προώθησε και μέσω των προσωπικών της λογαριασμών σε Instagram, TikTok και Facebook, απ’ όπου προήλθε περίπου το ένα τρίτο των συνολικών προβολών.
Δείτε το teaser
Στη σχετική λίστα κυριαρχούν σίκουελ και γνωστά franchise, με μοναδική εξαίρεση την πρωτότυπη παραγωγή «Michael», τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του, Τζαφάρ. Η ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» αναμένεται να βγει στις αίθουσες την 1η Μαΐου του 2026, με τη Μέριλ Στριπ να επιστρέφει στον ρόλο της Miranda Priestly σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, πλαισιωμένη από παλιούς και νέους πρωταγωνιστές και με την αρχική δημιουργική ομάδα ξανά στο τιμόνι της παραγωγής.
Η λίστα με τα πιο δημοφιλή τρέιλερ σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Wavemetrix:
«The Devil Wears Prada 2» — 181,5 εκατ.
«Moana» — 161,2 εκατ.
«Lilo & Stitch» — 149,4 εκατ.
«The Fantastic Four: First Steps» — 144,1 εκατ.
«Toy Story 5» — 133,6 εκατ.
A less-than-60-second teaser trailer for "The Devil Wears Prada 2" broke an industry record when it dropped last month on its way to becoming the most-viewed trailer of the year, leading a line-up of hotly anticipated sequels and franchise film trailers that scored the most views… pic.twitter.com/X7RS4gpQzb— Forbes (@Forbes) December 25, 2025
«Avatar: Fire and Ash» — 127,6 εκατ.
«Zootopia 2» — 125,6 εκατ.
«The Odyssey» — 121,4 εκατ.
«Michael» — 113,9 εκατ.
«Wicked: For Good» — 113 εκατ.
