Ο Διάβολος φοράει Prada: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του σίκουελ
Ο Διάβολος φοράει Prada: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του σίκουελ
Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026
Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada», με τη Μέριλ Στριπ και την Αν Χάθαγουεϊ να κάνουν την εμφάνισή τους.
Στο σύντομο κλιπ των 50 δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Μιράντα Πρίσλεϊ παρελαύνει στους διαδρόμους του Runway με κόκκινες γόβες στιλέτο, πριν μπει στο ασανσέρ, όπου τη συναντά η πρώην βοηθός της, η Άντι Σακς. «Άργησες αρκετά», λέει η Μιράντα Πρίσλεϊ, ενώ η Άντι χαμογελά.
Το πρώτο φιλμ κυκλοφόρησε το 2006 και σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, συγκεντρώνοντας και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη Μέριλ Στριπ.
Η ιστορία ακολουθούσε την Άντι Σακς, μια φιλόδοξη δημοσιογράφο που γίνεται προσωπική βοηθός της αμείλικτης αρχισυντάκτριας του περιοδικού Runway, Μιράντα Πρίσλεϊ, την οποία υποδυόταν η Στριπ.
Δείτε το teaser
Η νέα ταινία θα ακολουθήσει την αρχισυντάκτρια του Runway Μιράντα Πρίσλεϊ, καθώς προσπαθεί να πλοηγηθεί σε έναν κόσμο όπου η έντυπη δημοσιογραφία φθίνει. Σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Έμιλι Τσάρλτον (Έμιλι Μπλαντ), την πρώην βοηθό της που πλέον είναι υψηλόβαθμο στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας και κατέχει τα πολύτιμα κονδύλια που χρειάζεται η Μιράντα.
Στο φιλμ επιστρέφουν οι Μέριλ Στριπ, Άν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τρέισι Θομς και Τίμπορ Φέλντμαν. Ο Κένεθ Μπράνα θα υποδυθεί τον σύζυγο της Μιράντα Πρίσλεϊ, ενώ η Σιμόν Άσλεϊ έχει ρόλο που δεν έχει αποκαλυφθεί. Στο καστ προστίθενται επίσης οι Λούσι Λιου, B.J. Νόβακ, Τζάστιν Θερού και Πολίν Σαλαμέ.
Παράλληλα, ο Πάτρικ Μπράμαλ θα υποδυθεί τον νέο σύντροφο της Άντι, ενώ η Ρέιτσελ Μπλουμ θα εμφανιστεί, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες. Έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι ο Έιντριαν Γκρενιέ, που υποδύθηκε τον Νέιτ στην πρώτη ταινία, δεν θα επιστρέψει στο σίκουελ.
Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026.
Στο σύντομο κλιπ των 50 δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Μιράντα Πρίσλεϊ παρελαύνει στους διαδρόμους του Runway με κόκκινες γόβες στιλέτο, πριν μπει στο ασανσέρ, όπου τη συναντά η πρώην βοηθός της, η Άντι Σακς. «Άργησες αρκετά», λέει η Μιράντα Πρίσλεϊ, ενώ η Άντι χαμογελά.
Το πρώτο φιλμ κυκλοφόρησε το 2006 και σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, συγκεντρώνοντας και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη Μέριλ Στριπ.
Η ιστορία ακολουθούσε την Άντι Σακς, μια φιλόδοξη δημοσιογράφο που γίνεται προσωπική βοηθός της αμείλικτης αρχισυντάκτριας του περιοδικού Runway, Μιράντα Πρίσλεϊ, την οποία υποδυόταν η Στριπ.
Δείτε το teaser
Η νέα ταινία θα ακολουθήσει την αρχισυντάκτρια του Runway Μιράντα Πρίσλεϊ, καθώς προσπαθεί να πλοηγηθεί σε έναν κόσμο όπου η έντυπη δημοσιογραφία φθίνει. Σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Έμιλι Τσάρλτον (Έμιλι Μπλαντ), την πρώην βοηθό της που πλέον είναι υψηλόβαθμο στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας και κατέχει τα πολύτιμα κονδύλια που χρειάζεται η Μιράντα.
Στο φιλμ επιστρέφουν οι Μέριλ Στριπ, Άν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τρέισι Θομς και Τίμπορ Φέλντμαν. Ο Κένεθ Μπράνα θα υποδυθεί τον σύζυγο της Μιράντα Πρίσλεϊ, ενώ η Σιμόν Άσλεϊ έχει ρόλο που δεν έχει αποκαλυφθεί. Στο καστ προστίθενται επίσης οι Λούσι Λιου, B.J. Νόβακ, Τζάστιν Θερού και Πολίν Σαλαμέ.
Παράλληλα, ο Πάτρικ Μπράμαλ θα υποδυθεί τον νέο σύντροφο της Άντι, ενώ η Ρέιτσελ Μπλουμ θα εμφανιστεί, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες. Έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι ο Έιντριαν Γκρενιέ, που υποδύθηκε τον Νέιτ στην πρώτη ταινία, δεν θα επιστρέψει στο σίκουελ.
Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα