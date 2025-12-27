Γιώτα Τσιμπρικίδου: Διαβάζω πικρόχολα σχόλια για μένα και για άλλες γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν μητέρες σε μεγαλύτερες ηλικίες
Η ραδιοφωνική παραγωγός ανακοίνωσε πριν από έναν μήνα ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί

Ιωάννα Μαρίνου
Στα κακεντρεχή σχόλια που διαβάζει τόσο για τον εαυτό της, όσο και για άλλες γυναίκες που αποφασίζουν να μείνουν έγκυος σε μεγαλύτερη ηλικία, αναφέρθηκε η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Η ραδιοφωνική παραγωγός που ανακοίνωσε πριν από έναν μήνα ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδίμίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, για την εγκυμοσύνη της και όσα βιώνει αυτή την περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε τόσο στα συναισθήματα που τη συνοδεύουν στη διαδρομή προς τη μητρότητα, όσο και στα σχόλια που κατά καιρούς διαβάζει, τα οποία αφορούν σε γυναίκες που επιλέγουν να γίνουν μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία. Όπως είπε η ίδια: «Με αγχώνει πολύ το κομμάτι της μητρότητας, Πολύ. Υπάρχει γυναίκα που να μην αγχώνεται; Πολλές φορές διαβάζω στο διαδίκτυο και στα social πικρόχολα σχόλια και για εμένα και για άλλες γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν μανούλες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι γυναίκες χρειάζονται σεβασμό, γιατί το τι περνάει το σώμα και η ψυχή τους για να τα καταφέρουν, το ξέρουν μόνο εκείνες. Και όσο κι αν λέμε ότι το καταλαβαίνουμε, αν δεν το ζήσεις, δεν το καταλαβαίνεις».

Σε άλλο σημείο, η Γιώτα Τσιμπρικίδου περιέγραψε τη συγκεκριμένη φάση της ζωής της ως μία ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο, χωρίς να κρύβει όμως και την αγωνία που συνοδεύει την εγκυμοσύνη: «Αλήθεια είναι ότι διανύω μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου. Νιώθω πολύ ευλογημένη. Έχω και την αγωνία μου γιατί όλες οι γυναίκες όταν είμαστε σε ενδιαφέρουσα περιμένουμε να κάνουμε την Β’ επιπέδου. Τελειώνω τώρα τον 5ο μήνα κύησης και είναι τώρα που πρέπει να κάνουμε αυτή τη δεύτερη πολύ σημαντική εξέταση. Μετά θα είμαι πιο χαλαρή να μοιραστώ και περισσότερα πράγματα. Περιμένω κοριτσάκι. Επειδή πάλεψα πολύ και δεν ήταν όλα πολύ εύκολα, όταν με πήραν να μου πουν ότι είναι όλα καλά και έρχεται ένα υγιές παιδάκι, μου είπαν και το φύλο».
