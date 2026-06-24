Tερματίστηκαν οι αποκλεισμοί δρόμων που παρέλυσαν τη Βολιβία για πάνω από 7 εβδομάδες

Αποκαθίσταται ο εφοδιασμός σε Λα Πας και Ελ Άλτο – Πολιτική σύγκρουση και αλληλοκατηγορίες για την κρίση