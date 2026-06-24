Ο Ραούλ Κάστρο και χιλιάδες Κουβανοί αποχαιρέτησαν τον «κομαντάντε» της κουβανικής επανάστασης Ραμίρο Βαλντές
Συγκίνηση στην Αβάνα για τον θάνατο του στενού συνεργάτη του Φιντέλ Κάστρο - H τελετή στο υπουργείο Άμυνας
Όπως ακριβώς και ο Ραούλ Κάστρο, ο Ραμίρο Βαλντές ήταν ανάμεσα στους τελευταίους επιζώντες της αποστολής της θαλαμηγού Granma, τη 2η Δεκεμβρίου 1956, που μετέφερε από το Μεξικό στη νήσο της Καραϊβικής τους πρώτους αντάρτες υπό τον Φιντέλ Κάστρο (1926-2016), που θα άρχιζαν τον αγώνα εναντίον της δικτατορίας του Φουλχένσιο Μπατίστα.
Πάντα κοντά στα αδέλφια Φιντέλ και Ραούλ, όπως και στον Αργεντινό επαναστάτη Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα, ήταν από τους ιδρυτές της κουβανικής υπηρεσίας πληροφοριών κι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που διατήρησε ισοβίως τον τίτλο του «κομαντάντε» της επανάστασης.
El tirano Raúl Castro, imputado hace unas semanas por EEUU, reaparece para asistir al funeral de Ramiro Valdés. pic.twitter.com/YaJEWBgMp8— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 23, 2026
Όπως έδειξαν πλάνα που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, ο Ραούλ Κάστρο, 95 ετών, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, τέθηκε επικεφαλής τιμητικού αγήματος μπροστά σε δοχείο με την τέφρα του μαχητή της επανάστασης στο υπουργείο Άμυνας.
🖤🇨🇺 | Encabezan Raúl y @DiazCanelB homenaje al Comandante Ramiro Valdés en el Minfar, un emotivo acto que reafirmó el compromiso con el legado del histórico combatiente.#PorSiempreRamiro @CanalCaribeCuba pic.twitter.com/P85HM1EKG9— Alberto López Díaz (@AlbertoLopezcu) June 23, 2026
Κατόπιν χιλιάδες Κουβανοί, ιδίως στρατιωτικοί και εργαζόμενοι στο υπουργείο Εσωτερικών, απέτισαν με τη σειρά τους φόρο τιμής, αφού σχημάτισαν ουρές κάτω από τον καυτό ήλιο μπροστά στην έδρα του υπουργείου Άμυνας, κοντά στην εμβληματική πλατεία της Επανάστασης.
El pueblo cubano, en medio del bloqueo más feroz, rinde hoy homenaje a uno de los Comandantes de la Revolución cubana, Ramiro Valdés, recientemente fallecido…— Tere Felipe (@_TereFelipe_) June 23, 2026
En Cuba hay un pueblo que sufre las consecuencias de un bloqueo feroz y despiadado, pero sabe perfectamente quién es el… pic.twitter.com/jCYmFhNAxS
Ανάμεσά τους ήταν ο Χουάν Αντόνιο Ροδρίγκες, 71 ετών, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, που δήλωσε «βαθιά λυπημένος» για τον θάνατο του ανθρώπου υπό τον οποίο υπηρέτησε.
Με τη σημαία της Κούβας στα χέρια, η Αϊντέ Μόντες, συνταξιούχος 70 ετών, είπε πως πήγε να τιμήσει στο πρόσωπο του Ραμίρο Βαλντές «όλους εκείνους που έκαναν την επανάσταση» στη χώρα.
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