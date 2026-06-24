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Επανεκκινούν σταδιακά τα τρένα στη Γερμανία μετά τη μεγάλη βλάβη στο σύστημα GSM-R
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Τρένα

Επανεκκινούν σταδιακά τα τρένα στη Γερμανία μετά τη μεγάλη βλάβη στο σύστημα GSM-R

Η ακινητοποίηση προκλήθηκε από εκτεταμένο τεχνικό πρόβλημα στο ψηφιακό δίκτυο επικοινωνιών των σιδηροδρόμων

Επανεκκινούν σταδιακά τα τρένα στη Γερμανία μετά τη μεγάλη βλάβη στο σύστημα GSM-R
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Τα πρώτα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) κυκλοφορούν εδώ και λίγη ώρα ξανά, έπειτα από την ακινητοποίησή τους, η οποία προκλήθηκε από εκτεταμένα προβλήματα στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R.

Οι διακοπές στο GSM-R προκλήθηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, κατά τη διαδικασία αντικατάστασης εξαρτήματος με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση των τρένων σε όλη τη Γερμανία.

Η αναστολή λειτουργίας αφορούσε όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) —υπεραστικά, περιφερειακά, υπερταχείες (ICE), αστικά— κι ακόμη τους συρμούς της ιδιωτικής εταιρίας Metronom, η οποία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν θα πραγματοποιηθούν άλλα δρομολόγια.

Στο Βερολίνο και στο Μόναχο, τα τρένα S-Bahn της DB ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι οι επιβάτες πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλο της DB Έβελιν Πάλα, πρώτη προτεραιότητα ήταν τα τρένα να βρεθούν το συντομότερο δυνατό σε σταθμούς, να αποβιβαστούν οι επιβάτες και κατόπιν να εντοπιστεί και να αποκατασταθεί η βλάβη.
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