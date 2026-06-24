Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική
Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή οπού νωρίτερα είχαν σημειωθεί ακόμα δύο δονήσεις μεγέθους 3,6R και 3R
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Εύβοια, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.
Νωρίτερα είχαν προηγηθεί άλλοι δύο σεισμοί στο ίδιο επίκεντρο, ενισχύοντας την εικόνα έντονης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές.
Το εστιακό βάθος της δόνησης που σημειώθηκε στη 01:19 μετά τα μεσάννυχτα της Τρίτης ήταν στα 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο μόλις 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου.
Ωστόσο, πριν από αυτήν είχαν ήδη καταγραφεί δύο ακόμη σεισμοί στο ίδιο σημείο της Εύβοιας, γεγονός που δείχνει ότι η περιοχή βρισκόταν σε εξελισσόμενη σεισμική ακολουθία.
Και οι δύο είχαν επίσης εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων, στοιχείο που δείχνει ότι προέρχονται από την ίδια σεισμική ζώνη με τον μεταγενέστερο ισχυρότερο σεισμό.
Η επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα στην ίδια περιοχή της βόρειας Εύβοιας παρακολουθείται από τις σεισμολογικές αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
Νωρίτερα είχαν προηγηθεί άλλοι δύο σεισμοί στο ίδιο επίκεντρο, ενισχύοντας την εικόνα έντονης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές.
Το εστιακό βάθος της δόνησης που σημειώθηκε στη 01:19 μετά τα μεσάννυχτα της Τρίτης ήταν στα 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο μόλις 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου.
Ωστόσο, πριν από αυτήν είχαν ήδη καταγραφεί δύο ακόμη σεισμοί στο ίδιο σημείο της Εύβοιας, γεγονός που δείχνει ότι η περιοχή βρισκόταν σε εξελισσόμενη σεισμική ακολουθία.
Οι προηγούμενοι δύο σεισμοίΟι πρώτες δονήσεις είχαν μέγεθος 3 Ρίχτερ και 3,6 Ρίχτερ, με τον πρώτο να έχει επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου και τον δεύτερο να ακολουθεί λίγα λεπτά αργότερα.
Και οι δύο είχαν επίσης εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων, στοιχείο που δείχνει ότι προέρχονται από την ίδια σεισμική ζώνη με τον μεταγενέστερο ισχυρότερο σεισμό.
Η επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα στην ίδια περιοχή της βόρειας Εύβοιας παρακολουθείται από τις σεισμολογικές αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
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