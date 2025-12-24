Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Μακόλεϊ Κάλκιν για το διάλειμμα που έκανε στην υποκριτική στα 14 του: Ήθελα να είμαι με ανθρώπους της ηλικίας μου
Μακόλεϊ Κάλκιν για το διάλειμμα που έκανε στην υποκριτική στα 14 του: Ήθελα να είμαι με ανθρώπους της ηλικίας μου
Ήθελα να βγαίνω ραντεβού με κορίτσια, είπε ο 45χρονος ηθοποιός
Για το διάλειμμα που έκανε στην υποκριτική, όταν ήταν 14 ετών, μίλησε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, εξηγώντας πως ένιωθε την ανάγκη να συναναστρέφεται με άτομα της ηλικίας του και ότι ήθελε να έχει απλώς μια φυσιολογική ζωή.
«Αυτό που ήθελα ήταν να είμαι με ανθρώπους της ηλικίας μου. Πρέπει να θυμάστε: πολλά από αυτά που έκανα όταν ήμουν παιδί… δεν έπαιζα σε σύνολα. Ήμουν εγώ», είπε εννοώντας ότι στις περισσότερες σκηνές έπαιζε μόνος του.
«Θα δεις το “Home Alone”… και λέω: “Θεέ μου, είμαι στο ''Castaway'', απλώς εκείνος είχε μια μπάλα βόλεϊ για να μιλάει”», πρόσθεσε, κάνοντας αναφορά στην ταινία του 2000 με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς ως έναν άνδρα που αναγκάζεται να ζήσει σε ένα ερημικό νησί μετά από αεροπορικό δυστύχημα. «Ο κόσμος θα λέει: “Α, πώς ήταν να δουλεύεις με τον Τζο Πέσι;” Κι εγώ λέω: “Έχετε δει την ταινία;” Κάνουμε ίσως δύο σκηνές μαζί. Και μετά εγώ, σε ένα σπίτι, μόνος μου, σχεδόν… μόνος στο σπίτι», συμπλήρωσε.
Ο Κάλκιν πρόσθεσε ότι όταν απομακρύνθηκε από το Χόλιγουντ μετά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «Richie Rich», απλώς αναζητούσε λίγη κανονικότητα. «Ήθελα να βγαίνω έξω, ήθελα να βγαίνω ραντεβού με κορίτσια και ήθελα να κάνω παρέα με ανθρώπους της ηλικίας μου. Ήθελα, ξέρετε, να πάω σε ένα πάρτι. Ήθελα να κάνω τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να σας πω πόσα μπαρ μιτσβά έχασα», είπε γελώντας.
Όσον αφορά στη φήμη, ο Κάλκιν σχολίασε: «Σε μένα απλώς συνέβη έτσι. Δεν τραβούσα το μανίκι των γονιών μου λέγοντας: “Μαμά, μπαμπά, θέλω να γίνω διάσημος. Θέλω να κάνω ταινίες”. Απλώς ξεκίνησα να το κάνω, ήμουν καλός σε αυτό και συνέχιζα να κλείνω δουλειές».
Κλείνοντα, ανέφερε: «Είναι αστείο, σε αυτή τη δουλειά — δεν την βρήκα εγώ. Με βρήκε εκείνη. Γι’ αυτό κάπως επέστρεψα σε αυτή».
Φωτογραφία: Shutterstock
