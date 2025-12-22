Κρίσι Τέιγκεν: Το μοντέλο έμεινε... χωρίς δόντι: «Αυτά κάνουν οι μαμάδες για τα παιδιά τους»
Κρίσι Τέιγκεν: Το μοντέλο έμεινε... χωρίς δόντι: «Αυτά κάνουν οι μαμάδες για τα παιδιά τους»

Προσπαθούσα να δημιουργήσω μαγεία, τώρα δεν έχω δόντι, σχολίασε σε ανάρτησή της

Στέλλα Μούτσιου
Ένα ατύχημα είχε η Κρίσι Τέιγκεν στο σπίτι της την ώρα που έφτιαχνε ένα χριστουγεννιάτικο παιχνίδι για τα παιδιά της, με αποτέλεσμα να πέσει το δόντι της.

Το μοντέλο δημοσίευσε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου έδειχνε όλη τη διαδικασία που ακολούθησε με τα παιδιά της, τη Λούνα, τον Μάιλς, την Έστι και τον Ρεν, οι οποίοι  γέμιζαν γλαστράκια με γλειφιτζούρια σε σχήμα μπαστουνιού και θρυμματισμένα μπισκότα και σε επόμενο σημείο στο κλιπ φαίνεται η ίδια τρεις ημέρες αργότερα, δίπλα σε στοίβες από γλειφιτζούρια, να εξηγεί πως ενώ ετοίμαζε τα γλυκά, της έφυγε το δόντι.

«Πήγα να ανοίξω ένα από αυτά τα “παλικαράκια”… και μου έπεσε το δόντι», είπε γελώντας, δείχνοντας μάλιστα το μπροστινό της δόντι μετά το ατύχημα. Η Τέιγκεν πρόσθεσε ότι είχε ακόμα «ολόκληρο το κομμάτι» της όψης ρητίνης που έπεσε.

«Αυτά κάνουν οι μαμάδες για τα παιδιά τους, για να νομίζεις ότι “φύτρωσες” ένα γλειφιτζούρι», ανέφερε το μοντέλο και πρόσθεσε: «Προσπαθούσα να δημιουργήσω μαγεία, τώρα δεν έχω δόντι», αποκαλύπτοντας πως την επόμενη μέρα έπρεπε να παρακολουθήσει την σχολική παράσταση των παιδιών της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, πήγε τελικά στη σχολική εκδήλωση αλλά με μάσκα που κάλυπτε εν μέρει το στόμα της, ενώ λίγες μέρες αργότερα η ίδια επισκέφθηκε τον οδοντίατρό της και έλυσε το πρόβλημα.

Στην λεζάντα της ανάρτησής της, ωστόσο, έγραψε με χιούμορ: «Καλά Χριθτούγεννα από την οικογένειά μας στη δική σας!!!!!!!».
