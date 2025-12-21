Η Μαντόνα δημοσίευσε selfie χωρίς μακιγιάζ
Χωρίς μακιγιάζ εμφανίστηκε η Μαντόνα σε selfie που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.
Η 67χρονη τραγουδίστρια παρουσίασε μία πιο φυσική πλευρά της, επιλέγοντας να δημοσιεύει ένα στιγμιότυπό της την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στα social media, ενώ περνούσε το βράδυ στο σπίτι μαζί με μέλη της οικογένειάς της και τον 29χρονο σύντροφό της, Ακίμ Μόρις. Πιο αναλυτικά, η Μαντόνα φόρεσε ένα καφέ σατέν σύνολο με λευκές λεπτομέρειες από δαντέλα, ενώ τα ξανθά μαλλιά της έπεφταν χαλαρά στους ώμους της. Στο Instagram story της έγραψε ότι ήταν «άυπνη».
Σε άλλη εικόνα που κοινοποίησε, η Μαντόνα έδειξε ότι γιόρτασε την έβδομη ημέρα της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα μαζί με τον Ακίμ Μόρις και μερικά από τα παιδιά της. Ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής φαίνεται καθισμένος σε ένα μακρύ τραπέζι, χαμογελαστός, καθώς η οικογένεια απολάμβανε το γεύμα της.
