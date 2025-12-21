Η Μαντόνα δημοσίευσε selfie χωρίς μακιγιάζ
GALA
Μαντόνα Μακιγιάζ

Η Μαντόνα δημοσίευσε selfie χωρίς μακιγιάζ

Η 67χρονη τραγουδίστρια παρουσίασε μία πιο φυσική πλευρά του εαυτού της

Η Μαντόνα δημοσίευσε selfie χωρίς μακιγιάζ
Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ
Χωρίς μακιγιάζ εμφανίστηκε η Μαντόνα σε selfie που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Η 67χρονη τραγουδίστρια παρουσίασε μία πιο φυσική πλευρά της, επιλέγοντας να δημοσιεύει ένα στιγμιότυπό της την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στα  social media, ενώ περνούσε το βράδυ στο σπίτι μαζί με μέλη της οικογένειάς της και τον 29χρονο σύντροφό της, Ακίμ Μόρις. Πιο αναλυτικά, η Μαντόνα φόρεσε ένα καφέ σατέν σύνολο με λευκές λεπτομέρειες από δαντέλα, ενώ τα ξανθά μαλλιά της έπεφταν χαλαρά στους ώμους της. Στο Instagram story της έγραψε ότι ήταν «άυπνη».

Δείτε τη φωτογραφία

Η Μαντόνα δημοσίευσε selfie χωρίς μακιγιάζ

Σε άλλη εικόνα που κοινοποίησε, η Μαντόνα έδειξε ότι γιόρτασε την έβδομη ημέρα της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα μαζί με τον Ακίμ Μόρις και μερικά από τα παιδιά της. Ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής φαίνεται καθισμένος σε ένα μακρύ τραπέζι, χαμογελαστός, καθώς η οικογένεια απολάμβανε το γεύμα της.

Η Μαντόνα δημοσίευσε selfie χωρίς μακιγιάζ
Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης