Η Μαντόνα φωτογραφήθηκε με διάφανο φόρεμα και ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ
Η Μαντόνα φωτογραφήθηκε με διάφανο φόρεμα και ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ

Η ποπ σταρ ετοιμάζει το δεύτερο μέρος του άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor»

Γεωργία Κοτζιά
Μία σειρά από αποκαλυπτικά στιγμιότυπα δημοσίευσε η Μαντόνα στα social media για να ανακοινώσει την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, την επόμενη χρονιά. Η βασίλισσα της ποπ μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες που τη δείχνουν να ποζάρει με ένα διάφανο λευκό φόρεμα που αφήνει ελάχιστα στη φαντασία.

Σε άλλα στιγμιότυπα που ανάρτησε η τραγουδίστρια, εμφανίζεται με ένα τζιν παντελόνι και γυαλιά ηλίου, ενώ στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευσή της εξηγεί πως η φωτογράφιση έγινε με αφορμή, κάποια ντίσκο παπούτσια που βρήκε στην ντουλάπα της και της έφεραν στο μυαλό αναμνήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της γνωστοποίησε ότι ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ, που θα αποτελεί το δεύτερο μέρος του διάσημου «Confessions on a Dance Floor».

Ειδικότερα, γράφει: «Η εποχή της ντίσκο συνεχίζεται! Ακούω σε επανάληψη το "Confessions on a Dance Floor"!! Είναι τόσο καλόοοο! Έψαξα μέσα από την ντουλάπα μου και βρήκα μερικά παπούτσια χορού από την Gina και ένα disco τζάκετ φτιαγμένο από Gucci από εκείνη την εποχή. Ήρθε η ώρα να πάμε για χορό! Ανυπομονώ να το μοιραστώ. "Confessions" μέρος δεύτερο, την επόμενη χρονιά».

