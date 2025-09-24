Γιάννης Αϊβάζης για τη νέα σχέση της Μαρίας Κορινθίου: «Είναι η μητέρα του παιδιού μου, θέλω να είναι καλά»
Γιάννης Αϊβάζης για τη νέα σχέση της Μαρίας Κορινθίου: «Είναι η μητέρα του παιδιού μου, θέλω να είναι καλά»
Πριν από περίπου δύο μήνες, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι προχώρησε στην προσωπική της ζωή με τον Γιώργο Καραθανάση
Για τη Μαρία Κορινθίου και το νέο κεφάλαιο στη ζωή της μετά τον χωρισμό τους ρωτήθηκε ο Γιάννης Αϊβάζης. Ο ηθοποιός, με χαμηλούς τόνους, απάντησε πως δεν έχει καμία διάθεση να σταθεί αρνητικά απέναντι στις επιλογές της πρώην συζύγου του, υπογραμμίζοντας ότι η ευτυχία της τον αφορά, καθώς είναι η μητέρα του παιδιού τους.
Ο Γιάννης Αϊβάζης βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου σε κοσμική εκδήλωση και έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την πρώην σύζυγό του. Σε απόσπασμα που προβληθηκε στην εκπομπή Happy Day, ο ηθοποιός δήλωσε αρχικά, πως χαίρεται με την ευτυχία της.
«Μόνοι οι κακοί άνθρωποι δεν χαίρονται σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω που το πας όμως», είπε αρχικά ο Γιάννης Αϊβάζης. Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση της ηθοποιού με τον Γιώργο Καραθανάση, σχολίασε: «Η Μαρία είναι η μητέρα του παιδιού μου, ήμασταν 18 χρόνια μαζί, θέλω να είναι καλά».
Δείτε το βίντεο
Όσο για την απόφασή της να δημοσιοποιήσει τη σχέση της, η Μαρία Κορινθίου τόνισε ότι ο κύκλος της γνώριζε για τις εξελίξεις στα προσωπικά της, επομένως αποφάσισε να μιλήσει η ίδια για τον σύντροφό της, όπως και έκανε: «Δεν θέλω και να κρύβομαι. Την προστατεύω 100%, απλά θέτω τα όριά μου. Είχε ήδη μαθευτεί στον κύκλο όπου κινούμαι. Ερωτήθηκα και θέλησα όμορφα, απλά και με σεβασμό να οριοθετηθώ, στηρίζοντας την επιλογή μου, την καινούρια μου σχέση κι αυτό που έχω με τον Γιώργο».
Πριν από περίπου δύο μήνες, η Μαρία Κορινθίου αποκάλυψε ότι προχώρησε στην προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της από τον Γιάννη Αϊβάζη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στο περιοδικό «OK!» ξεκαθάρισε ότι μετά τον χωρισμό της δεν αναζητούσε έναν νέο δεσμό. Όπως είπε: «Δεν αναζητούσα μια νέα σχέση. Ήταν κάτι απρόβλεπτο. Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα».
Όσο για την απόφασή της να δημοσιοποιήσει τη σχέση της, η Μαρία Κορινθίου τόνισε ότι ο κύκλος της γνώριζε για τις εξελίξεις στα προσωπικά της, επομένως αποφάσισε να μιλήσει η ίδια για τον σύντροφό της, όπως και έκανε: «Δεν θέλω και να κρύβομαι. Την προστατεύω 100%, απλά θέτω τα όριά μου. Είχε ήδη μαθευτεί στον κύκλο όπου κινούμαι. Ερωτήθηκα και θέλησα όμορφα, απλά και με σεβασμό να οριοθετηθώ, στηρίζοντας την επιλογή μου, την καινούρια μου σχέση κι αυτό που έχω με τον Γιώργο».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
