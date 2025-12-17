Ρομπ Ράινερ: Η μικρότερη κόρη του ανακάλυψε τη σορό του μετά από τηλεφώνημα ενός μασέρ που τους έψαχνε, δεν γνώριζε ότι είχε πεθάνει και η μητέρα της
GALA
Ρομπ Ράινερ Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Ρομπ Ράινερ: Η μικρότερη κόρη του ανακάλυψε τη σορό του μετά από τηλεφώνημα ενός μασέρ που τους έψαχνε, δεν γνώριζε ότι είχε πεθάνει και η μητέρα της

Η Ρόμι Ράινερ έμαθε ότι είχε πεθάνει και η μητέρα της από έναν διασώστη

Ρομπ Ράινερ: Η μικρότερη κόρη του ανακάλυψε τη σορό του μετά από τηλεφώνημα ενός μασέρ που τους έψαχνε, δεν γνώριζε ότι είχε πεθάνει και η μητέρα της
Στέλλα Μούτσιου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μετά από επικοινωνία με έναν μασέρ ενημερώθηκε η μικρότερη κόρη του Ρομπ Ράινερ πως κάτι άσχημο συνέβαινε, με αποτέλεσμα να τρέξει στο σπίτι τους και να βρει νεκρό τον πατέρα της, χωρίς να γνωρίζει πως λίγο πιο πέρα θα έβρισκε και το πτώμα της μητέρας της.  

Η Ρόμι Ράινερ, σύμφωνα με τους New York Times,  βρέθηκε στο σπίτι των γονιών της στο Μπρέντγουντ, το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, αφού επικοινώνησε μαζί της ένας μασέρ ο οποίος δεν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στο ακίνητο, ενώ είχε ραντεβού μαζί τους.

Μόλις εκείνη μπήκε στον χώρο και ανακάλυψε τη σορό του Ρομπ Ράινερ, αποφάσισε αμέσως να βγει ξανά έξω, χωρίς να γνωρίζει ότι και η μητέρα της, Μισέλ, ήταν επίσης νεκρή λίγα μέτρα πιο πέρα. Όπως αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας, έμαθε για τον θάνατο της μητέρας της  από διασώστη.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης