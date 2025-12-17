Ρομπ Ράινερ: Η μικρότερη κόρη του ανακάλυψε τη σορό του μετά από τηλεφώνημα ενός μασέρ που τους έψαχνε, δεν γνώριζε ότι είχε πεθάνει και η μητέρα της
Ρομπ Ράινερ: Η μικρότερη κόρη του ανακάλυψε τη σορό του μετά από τηλεφώνημα ενός μασέρ που τους έψαχνε, δεν γνώριζε ότι είχε πεθάνει και η μητέρα της
Η Ρόμι Ράινερ έμαθε ότι είχε πεθάνει και η μητέρα της από έναν διασώστη
Μετά από επικοινωνία με έναν μασέρ ενημερώθηκε η μικρότερη κόρη του Ρομπ Ράινερ πως κάτι άσχημο συνέβαινε, με αποτέλεσμα να τρέξει στο σπίτι τους και να βρει νεκρό τον πατέρα της, χωρίς να γνωρίζει πως λίγο πιο πέρα θα έβρισκε και το πτώμα της μητέρας της.
Η Ρόμι Ράινερ, σύμφωνα με τους New York Times, βρέθηκε στο σπίτι των γονιών της στο Μπρέντγουντ, το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, αφού επικοινώνησε μαζί της ένας μασέρ ο οποίος δεν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στο ακίνητο, ενώ είχε ραντεβού μαζί τους.
Μόλις εκείνη μπήκε στον χώρο και ανακάλυψε τη σορό του Ρομπ Ράινερ, αποφάσισε αμέσως να βγει ξανά έξω, χωρίς να γνωρίζει ότι και η μητέρα της, Μισέλ, ήταν επίσης νεκρή λίγα μέτρα πιο πέρα. Όπως αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας, έμαθε για τον θάνατο της μητέρας της από διασώστη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Ρόμι Ράινερ, σύμφωνα με τους New York Times, βρέθηκε στο σπίτι των γονιών της στο Μπρέντγουντ, το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, αφού επικοινώνησε μαζί της ένας μασέρ ο οποίος δεν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στο ακίνητο, ενώ είχε ραντεβού μαζί τους.
Μόλις εκείνη μπήκε στον χώρο και ανακάλυψε τη σορό του Ρομπ Ράινερ, αποφάσισε αμέσως να βγει ξανά έξω, χωρίς να γνωρίζει ότι και η μητέρα της, Μισέλ, ήταν επίσης νεκρή λίγα μέτρα πιο πέρα. Όπως αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας, έμαθε για τον θάνατο της μητέρας της από διασώστη.
Rob Reiner’s Daughter Found Dad’s Body After Massage Therapist Called Her, Didn’t Know Mom Was Also Dead in House: Report https://t.co/8u2kSH5WNI— People (@people) December 17, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα