Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM και συμμετέχει σε μια απαιτητική φωτογράφιση
GALA
Μπέττυ Μαγγίρα GNTM

Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM και συμμετέχει σε μια απαιτητική φωτογράφιση

Με ρίξατε στα βαθιά με το «καλημέρα», λέει η ηθοποιός σε απόσπασμα του προημιτελικού

Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM και συμμετέχει σε μια απαιτητική φωτογράφιση
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του GNTM έχει ξεκινήσει. Στο νέο επεισόδιο του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων που θα προβληθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, θα κάνει την εμφάνισή της η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η ηθοποιός θα συμμετάσχει στην απαιτητική δοκιμασία φωτογράφισης του προημιτελικού μαζί με τους παίκτες και θα σχολιάσει μαζί με την κριτική επιτροπή τις λήψεις που θα φέρουν στο πλατό. «Αχ με ρίξατε στα βαθιά με το ''καλημέρα''», λέει η Μπέττυ Μαγγίρα σε ένα απόσπασμα του αποψινού επεισοδίου.

Δείτε βίντεο με απόσπασμα του επεισοδίου


Τα τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου

GNTM 2025 | trailer 16ου επεισοδίου - Τετάρτη 17/12 | Ο Προημιτελικός!

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης