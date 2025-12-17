Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM και συμμετέχει σε μια απαιτητική φωτογράφιση
Με ρίξατε στα βαθιά με το «καλημέρα», λέει η ηθοποιός σε απόσπασμα του προημιτελικού
Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του GNTM έχει ξεκινήσει. Στο νέο επεισόδιο του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων που θα προβληθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, θα κάνει την εμφάνισή της η Μπέττυ Μαγγίρα.
Η ηθοποιός θα συμμετάσχει στην απαιτητική δοκιμασία φωτογράφισης του προημιτελικού μαζί με τους παίκτες και θα σχολιάσει μαζί με την κριτική επιτροπή τις λήψεις που θα φέρουν στο πλατό. «Αχ με ρίξατε στα βαθιά με το ''καλημέρα''», λέει η Μπέττυ Μαγγίρα σε ένα απόσπασμα του αποψινού επεισοδίου.
Δείτε βίντεο με απόσπασμα του επεισοδίου
Τα τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου
