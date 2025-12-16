Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ανακαλύπτω τον εαυτό μου μαζί με τον γιο μου
Από τη στιγμή που ήρθε, είναι κάθε μέρα γιορτή, δήλωσε η ηθοποιός για το παιδί της
Τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η γέννηση του γιου της, περιέγραψε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, εξηγώντας πως μαζί με το παιδί της ανακαλύπτει και νέα κομμάτια του εαυτού της.
Η ηθοποιός απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον Κίμωνα Κουρή πριν από τρεις μήνες. Σε δηλώσεις που έκανε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, εξήγησε πώς θα περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων και πρόσθεσε ότι βιώνει πρωτόγνωρα συναισθήματα, τα οποία δεν μπορούσε να φανταστεί.
Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός δήλωσε για τον γιο της: «Από τη στιγμή που ήρθε, είναι κάθε μέρα γιορτή. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά θα είναι ακόμα πιο ζεστές και πιο φωτεινές οι γιορτές, δεν ξέρω τι να πω. Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα πρωτόγνωρα που δεν τα φανταζόμουν. Ανακαλύπτω κι εγώ τον εαυτό μου μαζί με το μωράκι, γνωρίζω εκείνο και εμένα σε έναν νέο ρόλο, σίγουρα έχουν αλλάξει πράγματα. Έχουμε καταλήξει στο όνομα, αλλά είναι νωρίς ακόμα».
