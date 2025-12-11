Νατάσσα Μποφίλιου μετά τις αντιδράσεις για το αφιέρωμα σε Θεοδωράκη και Χατζιδάκι: Ας αφήσουμε τα τραγούδια και τη μουσική να μιλήσουν
Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι είχε ξεκαθαρίσει πως δεν είχε παραχωρήσει άδεια για τη χρήση του έργου του πατέρα του σχετικά με την περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη
Ένα νέο μήνυμα μετά τις αντιδράσεις για την περιοδεία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι που θα κάνει μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη, έστειλε η Νατάσσα Μποφίλιου, αναφέροντας χαρακτηριστικά «ας αφήσουμε τα τραγούδια και τη μουσική να μιλήσουν».
Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι είχε ξεκαθαρίσει πως δεν είχε παραχωρήσει άδεια για τη χρήση του έργου του πατέρα του, προσθέτοντας ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες. Παρά τις αντιρρήσεις δεν αναμένονται αλλαγές στο ήδη διαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας του Hellenic Music Ensemble, με βασικούς ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του protothema.gr, το ρεπερτόριο των συναυλιών θα περιλαμβάνει έργα του Μάνου Χατζιδάκι, παρά τις αντιρρήσεις του γιου και κληρονόμου του πνευματικού του έργου, Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της διοργανώτριας ξένης εταιρείας παραγωγής.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε η Νατάσα Μποφίλιου στην κάμερα του «Breakfast@Star» που προβλήθηκαν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια σχολίασε τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, τονίζοντας ότι έχει πάντα τις καλύτερες προθέσεις και πρόσθεσε ότι η στάση της αποδεικνύεται τόσο από τη μέχρι σήμερα πορεία της, αλλά και από όσα σχεδιάζει μελλοντικά.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Έχω να σχολιάσω ότι όλα είναι μπροστά και τα καλύτερα θα έρθουν. Ας αφήσουμε τα τραγούδια και τη μουσική να μιλήσουν, γιατί μιλάνε καλύτερα.Είναι η απόδειξη των προθέσεων και όλου αυτού που σε οδηγεί για να ανέβεις πάνω στη σκηνή, τουλάχιστον για μας τους καλλιτέχνες, και να μοιραστείς τα τραγούδια. Πάντα έχουμε τις καλύτερες προθέσεις και νιώθω ότι ο τρόπος που έχεις ζήσει και η στάση ενός ανθρώπου μέσα στα χρόνια αποδεικνύεται και υπάρχει καταγεγραμμένος, αλλά και αποδεικνύεται με αυτά που έρχονται».
