Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέβασε βίντεο από τα μαθήματα κολύμβησης που ξεκίνησε ο γιος της
«Το μικρό μου δελφίνι» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης
Ένα νέο βίντεο με τον γιο της δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, από τα μαθήματα κολύμβησης που ξεκίνησαν να κάνουν.
Η αθλητικογράφος παρουσίασε μερικές από τις στιγμές που πέρασαν μαζί στο νερό, με την ίδια να ενθουσιάζεται βλέποντας πόσο απολάμβανε το μάθημα ο καρπός του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν.
«Το μικρό μου δελφίνι», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτηση
Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου και όπως έχει αναφέρει η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποιο θα είναι το όνομα που θα του δώσουν μαζί με τον σύζυγό της:
«Σκεφτόμαστε να κάνουμε την βάφτιση στην Κρήτη. Θέλω πάρα πολύ να πάμε στο ίδιο σπήλαιο που παντρευτήκαμε, να κάνουμε και τη βάπτιση. Δεν το λέω το όνομα του παιδιού. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα. Πρέπει να βρούμε ένα όνομα το οποίο θα ταιριάζει με το επίθετο του μπαμπά μας. Γιατί είναι ξένο, είναι Μόργκαν».
Ο γάμος της με τον Γρηγόρη Μόργκαν πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2024, στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στην Μαραθοκεφάλα Κισάμου στα Χανιά, με κουμπάρο τους τον Κώστα Κοκκινάκη.
