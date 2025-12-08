Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors - Η εμφάνιση με μπαστούνι και η παρουσία του Τραμπ στην τελετή
Ο 79χρονος σταρ του «Rocky» και του «Rambo» ανάμεσα στους τιμώμενους του 2025
Το Kennedy Center αναγνωρίζει το σύνολο της πορείας του Σταλόνε, από το «Rocky» έως το «Creed», αλλά και τον καθοριστικό ρόλο του στη διαμόρφωση της αμερικανικής pop κουλτούρας επί σχεδόν πέντε δεκαετίες. Ο Σταλόνε τράβηξε τα βλέμματα καθώς περπάτησε στο κόκκινο χαλί κρατώντας ένα μπαστούνι. Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο σταρ έχει τραυματιστεί από κάποιες σκηνές δράσης που έχει γυρίσει, ωστόσο δεν έγινε κάποια επίσημη ανακοίνωση από το περιβάλλον του ηθοποιού.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε και παρουσίασε την τελετή, έχοντας νωρίτερα επιλέξει τους φετινούς τιμώμενους έπειτα από αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο του Kennedy Center.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@dailymail
Sylvester Stallone has sparked fresh concern as he stepped out with a cane for the very first time in public at the 2025 Kennedy Center Honors in Washington, D.C. The Rocky legend, 79, leaned on a sleek black cane with a gold-toned handle while making a grand entrance at the Kennedy Center Opera House in Washington, D.C., on Saturday night, where he was celebrated as one of this year's Kennedy Center Honorees. #sylvestrestallone #celebrity♬ original sound - Daily Mail
@independent
Donald Trump appeared to mispronounce Sylvester Stallone’s name while awarding him a medal as a Kennedy Center honouree on Saturday, 6 December. #Trump #SylvesterStallone #KennedyCenterHonours♬ original sound - Independent
Φωτογραφίες: Aaron Schwartz/Getty Images
