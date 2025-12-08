Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors - Η εμφάνιση με μπαστούνι και η παρουσία του Τραμπ στην τελετή
Σιλβέστερ Σταλόνε Kennedy Center Honors Ντόναλντ Τραμπ

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors - Η εμφάνιση με μπαστούνι και η παρουσία του Τραμπ στην τελετή

Ο 79χρονος σταρ του «Rocky» και του «Rambo» ανάμεσα στους τιμώμενους του 2025

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors - Η εμφάνιση με μπαστούνι και η παρουσία του Τραμπ στην τελετή
Άννα Νταλλαρή
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε συγκαταλέγεται στους τιμώμενους του 2025 του Kennedy Center, της κορυφαίας καλλιτεχνικής τιμητικής διάκρισης στις ΗΠΑ που απονέμεται σε προσωπικότητες με τεράστια συνεισφορά στον πολιτισμό. Μαζί του τιμήθηκαν επίσης οι KISS, η Gloria Gaynor, ο George Strait και ο ηθοποιός-τραγουδιστής Michael Crawford.

Το Kennedy Center αναγνωρίζει το σύνολο της πορείας του Σταλόνε, από το «Rocky» έως το «Creed», αλλά και τον καθοριστικό ρόλο του στη διαμόρφωση της αμερικανικής pop κουλτούρας επί σχεδόν πέντε δεκαετίες. Ο Σταλόνε τράβηξε τα βλέμματα καθώς περπάτησε στο κόκκινο χαλί κρατώντας ένα μπαστούνι.  Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο σταρ έχει τραυματιστεί από κάποιες σκηνές δράσης που έχει γυρίσει, ωστόσο δεν έγινε κάποια επίσημη ανακοίνωση από το περιβάλλον του ηθοποιού.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε και παρουσίασε την τελετή, έχοντας νωρίτερα επιλέξει τους φετινούς τιμώμενους έπειτα από αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο του Kennedy Center.

@dailymail

Sylvester Stallone has sparked fresh concern as he stepped out with a cane for the very first time in public at the 2025 Kennedy Center Honors in Washington, D.C. The Rocky legend, 79, leaned on a sleek black cane with a gold-toned handle while making a grand entrance at the Kennedy Center Opera House in Washington, D.C., on Saturday night, where he was celebrated as one of this year's Kennedy Center Honorees. #sylvestrestallone #celebrity

♬ original sound - Daily Mail


@independent

Donald Trump appeared to mispronounce Sylvester Stallone’s name while awarding him a medal as a Kennedy Center honouree on Saturday, 6 December. #Trump #SylvesterStallone #KennedyCenterHonours

♬ original sound - Independent

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors - Η εμφάνιση με μπαστούνι και η παρουσία του Τραμπ στην τελετή

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors - Η εμφάνιση με μπαστούνι και η παρουσία του Τραμπ στην τελετή
Φωτογραφίες: Aaron Schwartz/Getty Images
Άννα Νταλλαρή
