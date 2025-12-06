Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του «Emily in Paris» συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών
Τζέρεμι Ο. Χάρις Emily in Paris Ναρκωτικά

Οι Αρχές τον θεωρούν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό MDMA στην τσάντα του 

Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός που εμφανίστηκε στη σειρά στον ρόλο του σχεδιαστή μόδας, Γκρέγκορι Έλιοτ Ντουπρέ συνελήφθη στην Οκινάουα, με τις Αρχές να τον θεωρούν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό MDMA στην τσάντα του κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν.

Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις συνελήφθη τον Νοέμβριο στην Οκινάουα με την υποψία ότι προσπάθησε να εισάγει ναρκωτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρουν οι «New York Times», ο Χάρις κρατείται από τις 16 Νοεμβρίου, όταν εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Νάχα MDMA μέσα στη χειραποσκευή του, κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν.

Η αστυνομία του Τομιγκούσουκου, που επιβλέπει το αεροδρόμιο, ανέφερε ότι ο Χάρις παραπέμφθηκε στους εισαγγελείς της Νάχα με την υποψία παραβίασης του Τελωνειακού Κώδικα. Ωστόσο, οι εισαγγελείς δεν έχουν διευκρινίσει αν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
