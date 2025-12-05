H Γκόμεζ και ο Μπλάνκο στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο: «Τα πρώτα μας Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι»
Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε βίντεο από τον στολισμό με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους
Τα πρώτα του Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι πρόκειται να γιορτάσουν η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο.
Η διάσημη τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός, που πραγματοποίησαν τον γάμο τους τον περασμένο Σεπτέμβριο, μπήκαν στο πνεύμα των εορτών, στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους.
Η Γκόμεζ μοιράστηκε μάλιστα βίντεο με τους ακόλουθούς της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στα οποία οι δυο τους φαίνονται να ανταλλάσσουν φιλιά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του στολισμού. «Τα πρώτα μας Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτηση της Σελένα Γκόμεζ
