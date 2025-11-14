Σελένα Γκόμεζ για τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο: Είναι απλώς ένα όνειρο
Σελένα Γκόμεζ για τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο: Είναι απλώς ένα όνειρο
Είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσα να το ζήσω αυτό, δήλωσε η τραγουδίστρια
Όνειρο χαρακτήρισε τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο η Σελένα Γκόμεζ. Η 33χρονη τραγουδίστρια αναγνώρισε ότι στην κοινή τους πορεία θα υπάρξουν όχι μόνο καλές, αλλά και κακές στιγμές, δήλωσε όμως πεπεισμένη ότι ο μουσικός παραγωγός είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος με τον οποίο θα ήθελε να μοιραστεί τη ζωή της.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στον Ζέιν Λόου για το Apple Music, η Γκ μίλησε για το πώς είναι οι πρώτοι μήνες μετά τον γάμο τους στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια.
«Συγχαρητήρια που βρήκες την ευτυχία με κάποιον με τον οποίο μπορείς να μοιράζεσαι τις εμπειρίες σου και είμαι σίγουρος ότι ήταν μια υπέροχη στιγμή», είπε ο Λόου στη Σελένα Γκόμεζ. «Αλλά δεν γίνεται τα πράγματα να γίνονται ακόμα καλύτερα τις επόμενες μέρες, τους μήνες και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν;», ανέφερε.
«Σίγουρα μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Μέχρι στιγμής είναι απλώς ένα όνειρο», απάντησε τότε η διάσημη τραγουδίστρια. «Και ξέρω ότι θα έχει τα πάνω και τα κάτω του, αλλά είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσα να το ζήσω αυτό», πρόσθεσε.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με καλεσμένους αρκετούς σελέμπριτι μεταξύ των οποίων η κολλητή φίλη της Σελένα Γκόμεζ, Τέιλορ Σουίφτ, ο στενός φίλος του Μπλάνκο, Εντ Σίραν, καθώς και οι συμπρωταγωνιστές της σταρ στο «Only Murders in the Building», Μάρτιν Σορτ και Στιβ Μάρτιν.
«Στη δεξίωση, όλοι είχαν χαλαρώσει και τους γιόρταζαν μέχρι αργά τη νύχτα. Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ διασκεδαστική», είχε πει πηγή στο PEOPLE και είχε προσθέσει ότι το ζευγάρι «έλαμπε όλο το βράδυ» και «δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελά».
Selena Gomez Says First Months of Marriage with Benny Blanco Have ‘Been Such a Dream So Far’ https://t.co/PuTlcfswcG— People (@people) November 14, 2025
