Ο πρόεδρος της Βολιβίας μειώνει στο μισό τον μισθό του εν μέσω συνεχιζόμενων μαζικών διαδηλώσεων

Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας, ενώ η κυβέρνηση καταγγέλλει προσπάθεια αποσταθεροποίησης - Επεισόδια διαδηλωτών με την αστυνομία





Επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς ξέσπασαν χθες στη Δευτέρα Λα Πας, κατά τη διάρκεια νέας πορείας χιλιάδων ανθρώπων που απαίτησαν την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου της Βολιβίας , του Ροδρίγο Πας, ο οποίος ανακοίνωσε πως μειώνει τον μισθό του και αυτούς των υπουργών του στο μισό, στην προσπάθειά του να κατευνάσει τα πνεύματα, να αποκλιμακώσει την κοινωνική αμφισβήτηση της κυβέρνησής του.Το απόγευμα, η ηρεμία είχε αποκατασταθεί, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.Ο κεντροδεξιός αρχηγός του κράτους βρίσκεται αντιμέτωπος από τις αρχές Μαΐου με τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις και τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της θητείας του, που άρχισε τον Νοέμβριο, καθώς η χώρα των Άνδεων βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών.Χιλιάδες πολίτες, ιδίως εργαζόμενοι σε μεταλλεία, αγρότες κι εργάτες, συμμετείχαν στην πορεία στους δρόμους της βολιβιανής πρωτεύουσας.«Τι θέλουμε; Την παραίτησή του! Πότε; Τώρα!», φώναζε το πλήθος, με υπόκρουση εκρήξεις κροτίδων.Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση απορρίπτουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, απαιτούν αυξήσεις μισθών και κατηγορούν τις αρχές πως διένειμαν ή ότι επέτρεψαν να διανεμηθούν καύσιμα κακής ποιότητας, που προκάλεσαν ζημιές όταν δεν κατέστρεψαν χιλιάδες οχήματα.Η πορεία κατευθύνθηκε στο κέντρο, όπου κάποιοι συμμετέχοντες προσπάθησαν να διαπεράσουν την περίμετρο ασφαλείας γύρω από την πλατεία Μουρίγιο, όπου βρίσκονται η προεδρία και το κοινοβούλιο.Τότε ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών και διαδηλωτές που χρησιμοποίησαν πέτρες, κροτίδες και ρόπαλα· οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων.Πλανόδιοι πωλητές πρόσφεραν μάσκες και ξίδι για να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις των αερίων.Κάπου δέκα διαδηλωτές προσήχθησαν, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Οι διαδηλώσεις δεν σταματούν από τις αρχές Μαΐου, όταν η κεντρική συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων (COB), ο κυριότερος φορέας συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων, κήρυξε απεργία επ’ αόριστον, κι άρχισαν να στήνονται μπλόκα στους δρόμους της χώρας. Χθες, οι αποκλεισμοί σημείων του εθνικού οδικού δικτύου ήταν περίπου 50, κατά τις αρχές.



Τα μπλόκα προκαλούν ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων στη Λα Πας, στην Ελ Άλτο και σε άλλες πόλεις της χώρας.



«Αυτή η κυβέρνηση μας σφαγιάζει, κάνει διακρίσεις σε βάρος μας», είπε η Χούλια Ραμίρες, 57χρονη αγρότισσα, αυτόχθονη Αϊμάρα, στο Γαλλικό Πρακτορείο.



«Είμαστε εξοργισμένοι διότι μας λένε ψέματα», είπε από την πλευρά του ο Φέλιξ Μαμάνι, 27χρονος μεταλλωρύχος, αναφερόμενος στην κυβέρνηση.



Σε ομιλία του στη Σούκρε, ιστορική πρωτεύουσα, ο Ροδρίγο Πας υποσχέθηκε ότι θα μειώσει κατά 50% τον μισθό του και αυτούς των υπουργών του, μέτρο ουσιαστικά συμβολικό, που παρουσίασε ως τη συμβολή της κυβέρνησής του στην εθνική «προσπάθεια».



Ο πρόεδρος της Βολιβίας παίρνει σε μηνιαία βάση μισθό περίπου 24.000 μπολιβιάνος (κάπου 3.400 δολαρίων). Οι μισθοί των υπουργών είναι κατώτεροι.



Μολονότι καλεί σε διάλογο, ο πρόεδρος Πας απέκλεισε για ακόμη μια φορά κάθε διαπραγμάτευση με τους «ριζοσπάστες διαδηλωτές» που ασκούν «βία». «Δεν μπορεί να κυβερνά μια μειοψηφία», τόνισε.



Η κυβέρνηση καταγγέλλει πως οι διαδηλώσεις προσπαθούν να αναιρέσουν το «κράτος δικαίου» και βλέπει στον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες, που διαφεύγει τη σύλληψη για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, τον βασικό υποκινητή τους.



Ο πρώην αρχηγός του κράτους πρότεινε στην κυβέρνηση προχθές να προκηρύξει νέες εκλογές μέσα σε 90 ημέρες και να μην επιλέξει την καταστολή και την αιματοχυσία.



Η διεθνής κοινότητα εκφράζει γενικά την υποστήριξή της στη δημοκρατία στη Βολιβία, αλλά κάθε πλευρά ερμηνεύει εντελώς διαφορετικά τον ξεσηκωμό στη χώρα.



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει σε «εγκληματίες και διακινητές ναρκωτικών να ανατρέψουν δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες», ενώ ο υφυπουργός του Κρίστοφερ Λαντάου μίλαγε για «πραξικόπημα» ενορχηστρωμένο από «την αφύσικη συμμαχία ανάμεσα στην πολιτική και το οργανωμένο έγκλημα».



Ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα από την πλευρά του «υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού στους δημοκρατικούς θεσμούς» κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον βολιβιανό ομόλογό του Πας χθες. Παρότρυνε ακόμη να «αποφευχθεί η καταφυγή στη βία», να δοθεί προτεραιότητα «στον διάλογο», υποσχόμενος να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στη Βολιβία, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.



Υποσχόμενος πλήρη ρήξη με τις πολιτικές των σοσιαλιστών προκατόχων του για μια εικοσαετία--του Έβο Μοράλες (2006-2019) και του Λουίς Άρσε (2020-2025)--ο πρόεδρος Πας προσέγγισε τις ΗΠΑ, τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και την εργοδοσία, παίρνοντας αποστάσεις από τα συνδικάτα.