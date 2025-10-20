Σελένα Γκόμεζ για τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο: Παντρεύτηκα και μετά έκλαιγα, γιατί σκεφτόμουν ότι θα πεθάνω την επόμενη μέρα
Όταν συμβαίνει κάτι καλό στη ζωή μου, περιμένω πάντα κάτι κακό να ακολουθήσει, εξήγησε η τραγουδίστρια
Μια αντίδραση που είχε μετά τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο αποκάλυψε η Σελένα Γκόμεζ, εξηγώντας πως ξέσπασε σε κλάματα από τον φόβο ότι κάτι κακό θα ακολουθούσε μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της.
Μιλώντας στο συνέδριο Most Powerful Women, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Έτσι λειτουργώ προσωπικά — όταν συμβαίνει κάτι καλό στη ζωή μου, περιμένω πάντα κάτι κακό να ακολουθήσει. Αντί να είμαι παρούσα και να λέω “ουάου, κάναμε κάτι υπέροχο”, σκέφτομαι πάντα “όλα αυτά μπορεί να χαθούν αύριο”».
Η Γκόμεζ δήλωσε ότι οι ίδιες σκέψεις την κατέκλυσαν αμέσως μετά τον γάμο της. «Παντρεύτηκα και μετά έκλαιγα γιατί έλεγα στον εαυτό μου “θα πεθάνω την επόμενη μέρα”», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή της
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, σε μια ιδιωτική τελετή στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια. Η Σελένα Γκόμεζ επέλεξε ένα νυφικό από δαντέλα ειδικά σχεδιασμένο από τον οίκο Ralph Lauren, ενώ ο σύζυγός της εμφναίστηκε με ένα κλασικό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν.
Στην τελετή έδωσαν το «παρών» στενοί τους φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι, ανάμεσά τους η Τέιλορ Σουίφτ, ο Στιβ Μάρτιν, ο Πολ Ραντ και ο Μάρτιν Σορτ.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τη γαμήλια τελετή με τους θαυμαστές της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram και στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε την ημερομηνία του γάμου της: «9.27.25».
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Δεκέμβριο του 2023, έπειτα από χρόνια φιλίας και συνεργασίας. Τον Δεκέμβριο του 2024 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους και σχεδόν έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν.
Λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο, η Γκόμεζ δήλωσε ότι προσπαθεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη χαρά και την ευαλωτότητα. «Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο εσωτερικό μου δίλημμα όταν συμβαίνουν υπέροχα πράγματα, αλλά δουλεύω στο να επιτρέπω στον εαυτό μου να νιώθει χαρούμενος — ακόμα κι αν αυτό με φοβίζει».
