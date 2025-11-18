Μπένι Μπλάνκο σε Σελένα Γκόμεζ: Υπόσχομαι να σε αγαπώ για πάντα
Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο μουσικός παραγωγός στα social media
Μια υπόσχεση έδωσε δημόσια στη Σελένα Γκόμεζ ο Μπένι Μπλάνκο, μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Δύο περίπου μήνες μετά τον γάμο τους που πραγματοποιήθηκε στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, ο μουσικός παραγωγός δήλωσε πως θα την αγαπά για πάντα.
Επίσης, ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram φωτογραφίες από τη μέρα του γάμου τους και άλλα κοινά τους στιγμιότυπα. «Υπόσχομαι να σε αγαπώ για πάντα», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Δείτε την ανάρτηση του Μπένι Μπλάνκο
Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα η Σελένα Γκόμεζ χαρακτήρισε τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο «όνειρο» και δήλωσε σίγουρη πως ο αγαπημένος της είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να πορευτεί μαζί του στη ζωή.
«Μέχρι στιγμής είναι απλώς ένα όνειρο. Και ξέρω ότι θα έχει τα πάνω και τα κάτω του, αλλά είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσα να το ζήσω αυτό», είπε η διάσημη τραγουδίστρια στον Ζέιν Λόου για το Apple Music.
Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου, με καλεσμένους αρκετούς σελέμπριτι μεταξύ των οποίων η κολλητή φίλη της τραγουδίστριας, Τέιλορ Σουίφτ, ο στενός φίλος του Μπλάνκο, Εντ Σίραν, καθώς και οι συμπρωταγωνιστές της σταρ στο «Only Murders in the Building», Μάρτιν Σορτ και Στιβ Μάρτιν.
