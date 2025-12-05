Μιχάλης Ιατρόπουλος για το θέατρο: Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά
Μιχάλης Ιατρόπουλος θέατρο

Μιχάλης Ιατρόπουλος για το θέατρο: Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά

Ευχαριστώ τον κόσμο που μας επιλέγει για να διασκεδάσει, ανέφερε ο ηθοποιός

Μιχάλης Ιατρόπουλος για το θέατρο: Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά
Ιωάννα Μαρίνου
Παρά την ενασχόλησή του με το θέατρο και την υποκριτική, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει άγχος όταν ανεβαίνει στη σκηνή, καθώς δεν βιοπορίζεται από το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Ο ηθοποιός συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» και μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, μίλησε για το έργο και για την αγάπη που δέχεται από τον κόσμο.

Για το εάν αγχώνεται τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή, απάντησε: «Στη σκηνή φαίνονται όλα. Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά» και για την παράσταση που παίζει, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος είπε: «Είναι μία κωμωδία του Χάρη Ρώμα, άψογα γραμμένη, άψογα παιγμένη. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς συναδέλφους, χαμηλού προφίλ στη ζωή και υψηλού στη σκηνή. Δόξα τω Θεώ είμαστε sold out και ευχαριστώ τον κόσμο που μας επιλέγει για να διασκεδάσει».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
