Μιχάλης Ιατρόπουλος για το θέατρο: Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά





Ο ηθοποιός συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» και μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, μίλησε για το έργο και για την αγάπη που δέχεται από τον κόσμο.



Για το εάν αγχώνεται τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή, απάντησε: «Στη σκηνή φαίνονται όλα. Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά» και για την παράσταση που παίζει, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος είπε:

«Είναι μία κωμωδία του Χάρη Ρώμα, άψογα γραμμένη, άψογα παιγμένη. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς συναδέλφους, χαμηλού προφίλ στη ζωή και υψηλού στη σκηνή. Δόξα τω Θεώ είμαστε sold out και ευχαριστώ τον κόσμο που μας επιλέγει για να διασκεδάσει».