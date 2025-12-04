Η Κιμ Καρντάσιαν έβαλε τα κλάματα μετά τον ισχυρισμό του Κάνιε Γουέστ ότι σκηνοθέτησε τη ληστεία στο Παρίσι
Η τηλεπερσόνα υπήρξε θύμα ένοπλης ληστείας σε πολυτελή κατοικία στο Παρίσι το 2016 - Της έκλεψαν κοσμήματα αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων

Ιωάννα Μαρίνου
Σε δάκρυα ξέσπασε η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτοντας ότι ο πρώην σύζυγός της, Κάνιε Γουέστ, την είχε κατηγορήσει πως είχε σκηνοθετήσει τη ληστεία το 2016, για τις ανάγκες της τηλεοπτικής της εκπομπής.

Σε πρόσφατο επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians», η διάσημη τηλεπερσόνα ανέφερε: «Ο πρώην σύζυγός μου είχε πει: "Έκανες τη ληστεία για την εκπομπή," και το είχε πει μπροστά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό ήταν σαν μαχαίρι στην καρδιά μου». Η Καρντάσιαν συνέχισε: «Μόνο να σκεφτείς ότι κάποιος, που είναι τόσο κοντά σου και θα έπρεπε να σε ξέρει, να μην σε πιστεύει, κάποιος που θα έπρεπε να κατανοεί πόσο αυτό επηρέασε τη ζωή σου, με πλήγωσε πολύ. Δεν ξέρεις ποια είμαι».

Υπενθυμίζεται ότι η τηλεπερσόνα υπήρξε θύμα ένοπλης ληστείας σε πολυτελή κατοικία στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας τον Οκτώβριο του 2016, με τους δράστες να αφαιρούν κοσμήματα αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2025, η Καρντάσιαν επέστρεψε στο Παρίσι για τη δίκη, όπου οκτώ από τους δέκα κατηγορούμενους κρίθηκαν ένοχοι.
