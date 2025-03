Ακραία επίθεση του Κάνιε Γουέστ κατά της Κιμ και όλων των Καρντάσιαν: Είναι σεξεργάτριες και μαστροποί των μαύρων παιδιών τους

Πηγές από το περιβάλλον της Καρντάσιαν δηλώνουν ότι είναι αηδιασμένη με τον πρώην σύζυγο και πατέρα των παιδιών της





Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν στην Daily Mail, ότι η Κιμ Καρντάσιαν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναθεωρήσει τη συμφωνία επιμέλειας των παιδιών τους. «Η Κιμ είναι αηδιασμένη που η κόρη της εμφανίζεται στο νέο τραγούδι του Κάνιε, στο οποίο συμμετέχει και ο Ντίντι. Αυτό είναι καταστροφικό. Η οποιαδήποτε σύνδεση με τον Diddy είναι τόσο οδυνηρή, όσο και ασυγχώρητη», ανέφερε πηγή στη Mail.Η Καρντάσιαν έχει ήδη τη στήριξη των θαυμαστών της, αλλά και ανθρώπων του κύκλου της, οι οποίοι την προτρέπουν να επανεξετάσει τους όρους της συνεπιμέλειας. Από το 2019 σπουδάζει νομική, συνεπώς αν προχωρήσει νομικά, ίσως επιλέξει να εκπροσωπήσει η ίδια τον εαυτό της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.Παρότι η τηλεπερσόνα φαίνεται αποφασισμένη να προστατεύσει την κόρη της, γνωρίζει ότι μια δημόσια αντιπαράθεση με τον Κάνιε μπορεί να έχει συνέπειες. Σύμφωνα με την Daily Mail, υπάρχουν φόβοι ότι ο ράπερ διαθέτει πληροφορίες που, αν αποκαλυφθούν, θα μπορούσαν να πλήξουν τη φήμη της ίδιας και της οικογένειάς της. «Ξέρει πράγματα που μπορούν να τους βλάψουν. Αν η Κιμ τον πιέσει, θα τα χρησιμοποιήσει», αναφέρει άτομο κοντά στην οικογένεια. Αντί να ακολουθήσει μια επιθετική νομική στρατηγική, ίσως αναζητήσει έναν πιο διακριτικό τρόπο να ελέγξει την κατάσταση.Η σχέση της Κιμ και του Κάνιε έχει περάσει από πολλές δοκιμασίες, αλλά αυτή η σύγκρουση φαίνεται διαφορετική. Αν επιλέξει να προχωρήσει δικαστικά, η κόντρα τους μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις που δεν έχουμε ξαναδεί. Για την Καρντάσιαν όμως, η ασφάλεια των παιδιών της - όπως έχει δηλώσει πολλάκις - είναι πάνω από όλα. Και αυτή τη φορά, ίσως να μη μείνει απλώς θεατής.Ο Κάνιε Γουέστ άνοιξε νέο μέτωπο με την πρώην σύζυγό του , Κιμ Καρντάσιαν, με αφορμή τη συμμετοχή της 11χρονης κόρης τους, Νορθ Γουέστ, στο τραγούδι που κυκλοφόρησε χωρίς τη συναίνεση της διάσημης τηλεπερσόνας. Ο ράπερ, που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ye, προκάλεσε αντιδράσεις όταν δημοσίευσε στο X τη φράση: «Ο άνδρας παίρνει την τελική απόφαση», αμέσως μετά την κυκλοφορία του κομματιού «Lonely Roads Still Go to Sunshine», στο οποίο συμμετέχουν η κόρη του και ο Diddy, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα.Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Κιμ Καρντάσιαν προσπάθησε να αποτρέψει τη δημοσιοποίηση του τραγουδιού, στέλνοντας εξώδικο στον πρώην σύζυγό της. Παρά τις νομικές της κινήσεις, ο Κάνιε Γουέστ διέρρευσε το κομμάτι μέσω ανάρτησης στο Twitter, την οποία στη συνέχεια διέγραψε. Σε μήνυμα που αντάλλαξαν, η Καρντάσιαν υπενθύμισε στον ράπερ πως είχαν συμφωνήσει να κατοχυρώσουν τα ονόματα των παιδιών τους νομικά, ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. «Σου είχα ζητήσει τότε να κατοχυρώσω το όνομά της και είχες πει ναι. Όταν γίνει 18, θα της ανήκει. Σταμάτα», φέρεται να του απάντησε. Ο Κάνιε Γουέστ όμως δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εξήγηση και απείλησε με «πόλεμο». «Τροποποίησέ το ή πάμε σε πόλεμο», φέρεται να έγραψε, προσθέτοντας: «Και κανείς από τους δυο μας δεν θα μπορέσει να συνέλθει από τον δημόσιο αντίκτυπο», καταλήγοντας με την προκλητική φράση: «Θα πρέπει να με σκοτώσεις».Το TMZ αναφέρει, η Κιμ Καρντάσιαν έστειλε εξώδικο στον Κάνιε, απαιτώντας να σταματήσει την κυκλοφορία του τραγουδιού. Παρότι εκείνος δεν εμφανίστηκε σε έκτακτη συνάντηση με διαμεσολαβητή και δικαστή, δεσμεύτηκε να μην προχωρήσει στην επίσημη κυκλοφορία του κομματιού.Πηγή ανέφερε στο Page Six πως η Καρντάσιαν δεν θέλει η κόρη της να εμπλέκεται στις «αμφιλεγόμενες αποφάσεις» του πρώην συζύγου της, ιδιαίτερα όταν αυτές συνδέονται με τον Diddy, που κατηγορείται για σωματεμπορία, βιασμούς και εκβιασμό.Ο Κάνιε Γουέστ, από την πλευρά του, κατηγόρησε την Καρντάσιαν ότι τον κρατά μακριά από τα παιδιά τους, υποστηρίζοντας πως δεν θέλει απλώς να τα βλέπει, αλλά να έχει λόγο στην εκπαίδευση και την ανατροφή τους. «Ναι, έχω πρόβλημα με όσους πάγωσαν τους λογαριασμούς μου, μου πήραν τα παιδιά και προσπάθησαν να με βάλουν φυλακή. Και αυτό δεν αλλάζει», έγραψε σε ανάρτηση που αργότερα διέγραψε. Ο ράπερ ισχυρίστηκε πως η οικογένεια Καρντάσιαν, μαζί με το Hulu, την Disney και τη «μεγαλύτερη ατζέντα», εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους για να επηρεάσουν τη μαύρη κοινότητα. Παρομοίασε μάλιστα τη συμφωνία επιμέλειας με «επισκέψεις στη φυλακή».