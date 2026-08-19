Τη μεταφορά Patriot στην Κρήτη εξετάζει το Πεντάγωνο, μετά τις απειλές του Ιράν για χτυπήματα σε ευρωπαϊκούς στόχους



FT: Το Ιράν εξετάζει πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, στο «κάδρο» Κύπρος και Βουλγαρία

Το ενδεχόμενο να διευρύνει τον

πέρα από τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας ακόμη και

στην

έχει εξετάσει το

σε περίπτωση που ο

προχωρήσει σε νέα

σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους

.

Δύο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων ανέφεραν στους

ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει σενάρια επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη

Η Σόφια ενέκρινε τον περασμένο μήνα τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων, σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης, βρίσκεται και η

όπου η βρετανική βάση στο

είχε πληγεί από drone τον

Παράλληλα

σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξετάσει ξεχωριστά το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί περαιτέρω.

Στην Τεχεράνη θεωρούν πιθανό έναν νέο γύρο πολέμου

Οι απειλές αποτυπώνουν το κλίμα που επικρατεί στην

, όπου ολοένα και περισσότεροι στους κόλπους του καθεστώτος θεωρούν ότι η επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων είναι περισσότερο ζήτημα του «πότε» παρά του «εάν».

Οι διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έχουν βαλτώσει, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν,

, τοποθέτησε σκληροπυρηνικά στελέχη σε κορυφαίες θέσεις στους μηχανισμούς ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις. Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν βρίσκονται σε εξέλιξη ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες ή επαφές» με την Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης και άλλοι Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση νέας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας,

, η οποία επικεντρωνόταν σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλους στόχους στη Μέση Ανατολή, επεκτείνοντας πλέον τα πλήγματα πολύ πέρα από την περιοχή.

Τον περασμένο μήνα, οι

, τονίζοντας ότι «

».



Πόσο πραγματική είναι η απειλή για την Ευρώπη

Ο Σίνταρθ Καουσάλ, ερευνητής του

(RUSI) στο

χαρακτήρισε την απειλή που συνιστούν οι

για στόχους στην Ευρώπη και αλλού «υπαρκτή, αλλά περιορισμένη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν

μέσου βεληνεκούς, όπως εκείνους της σειράς

εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θα δυσκολεύονταν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η έκταση των ιρανικών αντιποίνων, πάντως, θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις πηγές των FT.

Μία από αυτές ανέφερε ότι το καθεστώς προετοιμάζει σχέδιο για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης,

. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η Ουάσιγκτον θα καταστρέφει μία ιρανική γέφυρα ή ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία θα πλήττει πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Η δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα θέσει «κανένα όριο» στην απάντησή της σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

«

», δήλωσε.