Andy Nicolas: Βρίσκομαι αθώος στη φυλακή, λέει ο τραγουδιστής που συμμετείχε στον ελληνικό τελικό της Eurovision και καταδικάστηκε για βιασμό στη Ρόδο
Andy Nicolas: Βρίσκομαι αθώος στη φυλακή, λέει ο τραγουδιστής που συμμετείχε στον ελληνικό τελικό της Eurovision και καταδικάστηκε για βιασμό στη Ρόδο
Πρόκειται για την υπόθεση βιασμού Νορβηγίδας τουρίστριας το 2017 - Τι υποστήριξε ο τραγουδιστής και τι το θύμα
Τις κατηγορίες για βιασμό αρνείται ο τραγουδιστής Andy Nicolas, ο οποίος τον περασμένο Ιανουάριο είχε συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision με το κομμάτι «Lost My Way».
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το 'Χουμε», το Εφετείο καταδίκασε τον τραγουδιστή και έναν σερβιτόρο του νυχτερινού κέντρου στη Ρόδο, στο οποίο εργαζόταν ο πρώτος, για τον βιασμό μιας Νορβηγίδας τουρίστριας -το 2017- επιβάλλοντάς τους ποινή φυλάκισης έξι ετών.
Η 29χρονη υποστήριξε για την υπόθεση: «Αρχίσαμε να μιλάμε με τον Δανό (Andy Nicolas). Ήταν ευγενικός, είχε μια καλοσύνη στα μάτια του. Με ρώτησε σε ποιο ξενοδοχείο μένω και πότε θα φύγω από το νησί. Μου πρότεινε να πάω σε ένα πάρτι μετά το κλείσιμο του νυχτερινού κέντρου. Αυτό το πάρτι γινόταν σε κάποιο μπαρ με τη συμμετοχή του προσωπικού. Όταν ξύπνησα, ήμουν γυμνή και με βίαζαν. Θυμάμαι να τους χτυπάω, να τους φτύνω και να προσπαθώ να αναπνεύσω. Ένιωθα σαν να ήταν εκεί μόνο το σώμα μου. Προσπάθησα να παλέψω, αλλά ήταν πιο δυνατοί. Δεν είχα καμία πιθανότητα. Φοβήθηκα ότι θα με πονούσαν περισσότερο και σταμάτησα να αντιστέκομαι».
Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, μέσα από τη φυλακή, ο Andy Nicolas εξήγησε πως δεν διστάζει να κάνει δηλώσεις, χωρίς να κρύβει το πρόσωπό του. «Βγαίνω με το πρόσωπό μου για να δείξω ότι είμαι αθώος. Η πρώτη της ερώτηση ήταν πόσο πληρώνει να… για να πεις τα τραγούδια που κάνουν επιτυχία και πολύ γρήγορα η κουβέντα πήγε στο ερωτικό κι εγώ της είπα ότι μου έχει πει και ο συγκατηγορούμενος, ότι μίλα της λίγο γιατί έχουμε κανονίσει να φύγουμε μαζί» είπε αρχικά.
Συνεχίζοντας την εξιστόρηση των όσων, σύμφωνα με τον ίδιο συνέβησαν, ανέφερε: «Εγώ δεν είχα κανένα σκοπό να κάνω τίποτα, είχα σκοπό να πάω σπίτι στην πρώην σύζυγό μου και μου πρότεινε… Είδα ότι είχε ενδιαφέρον και της λέω και εν ολίγοις προτάθηκε να φύγουμε και οι τρεις μαζί και λέω εγώ στον συγκατηγορούμενό μου “δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ, εσένα;” και μου είπε “όχι, ούτε εμένα, θες να το δοκιμάσουμε;”».
Η συμπεριφορά της γυναίκας, όπως ισχυρίστηκε, δεν έδειχνε ότι δεν υπάρχει συναίνεση από τη μεριά της: «Την ακολούθησα μέχρι το διαμέρισμά του, μπήκαμε μέσα μαζί χωρίς καμία ένδειξη ότι αυτό που συμβαίνει είναι ενάντια στη θέλησή της, σε καμία στιγμή δεν αφαιρείται η συναίνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης».
Όπως είπε ο Andy Nicolas, η γυναίκα, αντί να επικοινωνήσει άμεσα με την οικογένειά της, τηλεφώνησε στην ασφαλιστική της εταιρεία. «Τελειώσαμε, εγώ πήγα στο σπίτι μου και ο συγκατηγορούμενός μου την πήγε για φαγητό. Ξύπνησε το πρωί κι η πρώτη κλήση που έκανε η κυρία ήταν η ασφαλιστική της εταιρεία, ούτε σε γονείς, ούτε σε αστυνομία. Η ασφαλιστική της είπε να πάει στην αστυνομία κι είπε στον αστυνομικό ότι δεν είναι σίγουρη αν έχει συνευρεθεί ή όχι με τη συναίνεσή της» σημείωσε.
«Δεν προχώρησε εδώ η υπόθεση. Πήγε στη χώρα της, έκανε καταγγελία, πήρε την αποζημίωση των 30.000 ευρώ και εγώ τώρα δέκα χρόνια αργότερα βρίσκομαι αθώος στη φυλακή. Υπήρξα άπιστος στην πρώην σύζυγό μου και στα δύο ανήλικα παιδιά που είχε από προηγούμενο γάμο και τα μεγάλωνα εγώ» προσέθεσε.
Η υπόθεση θα συνεχιστεί στον Άρειο Πάγο, αφού ο τραγουδιστής θα ασκήσει αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης. «Πάμε για μια αναίρεση στον Άρειο Πάγο τους επόμενους μήνες και ελπίζουμε να μας αφήσουν έξω με αναστολή, μέχρι την επανεκδίκαση της υπόθεσης. Σκέφτομαι να προσφύγω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια» κατέληξε.
Δείτε το βίντεο
