Ο Θοδωρής Μαραντίνης ξεκαθάρισε τι συμβαίνει με τους Onirama: «Είναι δύσκολος καιρός για πρίγκιπες»
Ο τραγουδιστής απάντησε στα δημοσιεύματα που θέλουν το συγκρότημα να διαλύεται
Στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα γύρω από το μέλλον των Onirama, θέλησε να απαντήσει ο Θοδωρής Μαραντίνης, έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια πορείας στη μουσική σκηνή.
Ο frontman του συγκροτήματος ξεκαθάρισε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» ότι οι Onirama δεν έχουν διαλυθεί, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα που ήθελαν το συγκρότημα να «κλείνει» οριστικά τον κύκλο του. Όπως εξήγησε, τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη έχουν επιλέξει αυτή την περίοδο να ανοίξουν νέους δημιουργικούς ορίζοντες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει το τέλος της κοινής τους διαδρομής.
«Οι Onirama δεν διαλύθηκαν. Είναι δύσκολος καιρός για πρίγκιπες. Εγώ αυτό θα πω. Μετά από 25 χρόνια είναι λογικό κύκλοι να κλείνουν και να ανοίγουν άλλοι, να μην επαναλαμβάνεται ο ίδιος. Οπότε, σε αυτή τη φάση που είμαστε κάνουμε παράλληλα και άλλα πράγματα. Κάνω κι εγώ κάποια πράγματα εκτός Onirama, κάνω και με τους Onirama. Το δίπορτο είναι της μοδός και οφείλουμε κι εμείς να είμαστε μέσα στα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
