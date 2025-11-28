Ζαννίνου για τη μάχη της μητέρας της με άνοια: Δεν ήθελα να τη βάλω σε γηροκομείο και έκανα πίσω την επαγγελματική μου ζωή
Ζαννίνου για τη μάχη της μητέρας της με άνοια: Δεν ήθελα να τη βάλω σε γηροκομείο και έκανα πίσω την επαγγελματική μου ζωή

Είχα πάρει την απόφαση ότι όσο νοσούσε η μητέρα μου εγώ θα ήμουν εκεί, τόνισε η ηθοποιός

Ζαννίνου για τη μάχη της μητέρας της με άνοια: Δεν ήθελα να τη βάλω σε γηροκομείο και έκανα πίσω την επαγγελματική μου ζωή
Στην απόφασή της να απέχει επαγγελματικά για να αφοσιωθεί στη μητέρα της, που είχε διαγνωσθεί με άνοια στάθηκε η Σόφη Ζαννίνου. Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν ήθελε να τη μεταφέρει σε γηροκομείο. Αντιθέτως, προτίμησε να κάνει ένα διάλειμμα στη δουλειά της και να μείνει στο πλευρό της μητέρας της μέχρι τον θάνατό της.

«Δεν εργάστηκα καθόλου. Έκανα πίσω την επαγγελματική μου ζωή. Πήρα απόφαση, επειδή δεν ήθελα να τη βάλω σε γηροκομείο, ότι όσο νοσεί η μητέρα μου εγώ θα είμαι εκεί», είπε στην εκπομπή «Το'Χουμε», το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου.

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε στην πιο δύσκολη στιγμή της καλλιτεχνικής της πορείας που ήταν η αποβολή που είχε πάνω στη σκηνή. Αν και είχε καταλάβει ότι κάτι είχε συμβεί, δεν είχε διακόψει την παράσταση. Όπως είπε, περίμενε πρώτα να ολοκληρωθεί για να πάει στο νοσοκομείο.

Δείτε το βίντεο

Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Η πιο δύσκολη στιγμή που έχω κληθεί να αντιμετωπίσω, εν ώρα παράστασης, ήταν όταν έπαθα αποβολή. Ήμουν με τον Χάρρυ Κλυνν και έπαθα αποβολή, εν ώρα παράστασης. Δεν είπα τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Συνέχισα κανονικά αλλά κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι κακό. Τελείωσε η παράσταση, ειδοποίησα τον τότε σύζυγο μου και πήγαμε αμέσως στο νοσοκομείο. Την άλλη ημέρα ήμουν και πάλι στη δουλειά μου γιατί, εάν έλειπα από την δουλειά, δεν έβγαινε η παράσταση».

