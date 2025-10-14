Σόφη Ζαννίνου: Συγκινημένη για τη μητέρα της - «Είχε νευρική ανορεξία, αλλά δεν το κατάλαβε ποτέ»

Η ηθοποιός μίλησε συγκινημένη για το πρόβλημα υγείας της μητέρας της και αποκάλυψε ότι η μητέρα της δεν είχε συνειδητοποιήσει πως έπασχε από νευρική ανορεξία.

Μια αποκάλυψη για τη μητέρα της έκανε η Σόφη Ζαννίνου , αναφέροντας ότι έπασχε από νευρική ανορεξία.Οι οικείοι της ωστόσο το κατάλαβαν μερικά χρόνια πριν φύγει από τη ζωή.«Δεν είχα εγώ ποτέ διατροφικές διαταραχές αλλά είχε η μητέρα μου και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει νευρική ανορεξία. Εκείνη δεν το κατάλαβε ποτέ, εμείς το καταλάβαμε στα τελευταία χρόνια της ζωής της», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.Όπως είπε, η μητέρα της συνήθιζε να μοιράζει τη δική της μερίδα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της, τα οποία πίστευαν ότι η κίνησή της είχε να κάνει μόνο με τον δοτικό χαρακτήρα της. «Λέγαμε πάντα ότι είναι πολύ δοτικός άνθρωπος. Ήταν κι αυτό αλλά βασικά ήθελε να αδειάσει το πιάτο της και το μοίραζε σε όλους τους άλλους», σημείωσε.«Όταν ζήτησα βοήθεια από τη Ζέτα Δούκα, αμέσως με βοήθησε», κατέληξε η Σόφη Ζαννίνου.