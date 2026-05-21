Stellantis και Dongfeng ενώνουν δυνάμεις στην ηλεκτροκίνηση

Η Stellantis και η Dongfeng Motor ανακοίνωσανγια την παραγωγή νέων μοντέλων Peugeot και Jeep στην πόλη Ουχάν της Κίνας από το 2027. Η Stellantis θα επενδύσει περίπου 130 εκατ. ευρώ, ενώ, δηλαδή αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά και range extender μοντέλα. Η παραγωγή θα προορίζεται τόσο για την κινεζική αγορά όσο και για εξαγωγές.Σύμφωνα με την εταιρεία, δύο νέα μοντέλα της Peugeotπου παρουσιάστηκαν στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου τον Απρίλιο. Παράλληλα, θα προστεθούν και δύο νέα μοντέλα της Jeep.Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis Αντόνιο Φιλόζα δήλωσε ότιμε προηγμένες ηλεκτρικές τεχνολογίες για τις διεθνείς αγορές. Η συνεργασία των δύο πλευρών δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή αυτοκινήτων. Οι εταιρείες υπέγραψαν και μνημόνιο συνεργασίας για κοινή έρευνα και εξέλιξη νέων τεχνολογιών.Παράλληλα, δημοσιεύματα στη Γαλλία αναφέρουν ότιτης Γαλλίας. Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη φορά που κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία θα παράγει αυτοκίνητα μαζικά στη Γαλλία. Το εργοστάσιο της Ρεν κατασκευάζει σήμερα το Citroën C5 Aircross, όμως διαθέτει σημαντική αχρησιμοποίητη παραγωγική δυναμικότητα.Η παραγωγή οχημάτων στην Ευρώπηστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα. Η Stellantis τα τελευταία χρόνια ενισχύει συνεχώς τις συνεργασίες της με κινεζικές εταιρείες. Ήδη συνεργάζεται με τη Leapmotor για παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη, ενώ έχει ανακοινώσει κοινή επένδυση με την CATL για εργοστάσιο μπαταριών στην Ισπανία.