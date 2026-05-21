Stellantis και Dongfeng ενώνουν δυνάμεις στην ηλεκτροκίνηση
Peugeot Dongfeng Stellantis

Με μια επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ για την παραγωγή ηλεκτρικών Peugeot και Jeep στην Κίνα, ενισχύεται η συνεργασία της Stellantis με την κινεζική Dongfeng.

Η Stellantis και η Dongfeng Motor ανακοίνωσαν νέα συμφωνία ύψους 1 δισ. ευρώ για την παραγωγή νέων μοντέλων Peugeot και Jeep στην πόλη Ουχάν της Κίνας από το 2027. Η Stellantis θα επενδύσει περίπου 130 εκατ. ευρώ, ενώ τα νέα μοντέλα θα αφορούν οχήματα νέας ενέργειας, δηλαδή αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά και range extender μοντέλα. Η παραγωγή θα προορίζεται τόσο για την κινεζική αγορά όσο και για εξαγωγές.
Σύμφωνα με την εταιρεία, δύο νέα μοντέλα της Peugeot θα βασίζονται στα πρωτότυπα Concept 6 και Concept 8 που παρουσιάστηκαν στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου τον Απρίλιο. Παράλληλα, θα προστεθούν και δύο νέα μοντέλα της Jeep.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis Αντόνιο Φιλόζα δήλωσε ότι η συνεργασία με τη Dongfeng θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων μοντέλων με προηγμένες ηλεκτρικές τεχνολογίες για τις διεθνείς αγορές. Η συνεργασία των δύο πλευρών δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή αυτοκινήτων. Οι εταιρείες υπέγραψαν και μνημόνιο συνεργασίας για κοινή έρευνα και εξέλιξη νέων τεχνολογιών.
Παράλληλα, δημοσιεύματα στη Γαλλία αναφέρουν ότι η Dongfeng ετοιμάζεται να κατασκευάζει μοντέλα και στο εργοστάσιο της Stellantis στη Ρεν της Γαλλίας. Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη φορά που κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία θα παράγει αυτοκίνητα μαζικά στη Γαλλία. Το εργοστάσιο της Ρεν κατασκευάζει σήμερα το Citroën C5 Aircross, όμως διαθέτει σημαντική αχρησιμοποίητη παραγωγική δυναμικότητα.
Η παραγωγή οχημάτων στην Ευρώπη θα βοηθήσει επίσης τη Dongfeng να αποφύγει τους αυξημένους ευρωπαϊκούς δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα. Η Stellantis τα τελευταία χρόνια ενισχύει συνεχώς τις συνεργασίες της με κινεζικές εταιρείες. Ήδη συνεργάζεται με τη Leapmotor για παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη, ενώ έχει ανακοινώσει κοινή επένδυση με την CATL για εργοστάσιο μπαταριών στην Ισπανία.
Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

