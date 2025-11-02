Σόφη Ζαννίνου για τη μάχη της μητέρας της με Αλτσχάιμερ: Νόμιζε ότι ήμουν η γυναίκα που τη φρόντιζε, ήταν δραματικό
Σόφη Ζαννίνου για τη μάχη της μητέρας της με Αλτσχάιμερ: Νόμιζε ότι ήμουν η γυναίκα που τη φρόντιζε, ήταν δραματικό
Υπήρχαν βράδια που ένιωθα ότι τα πράγματα ήταν επικίνδυνα, μοιράστηκε η ηθοποιός
Για την απόφασή της να αναλάβει τη φροντίδα της μητέρας της, όταν διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ, μίλησε η Σόφη Ζαννίνου. Η ηθοποιός εξήγησε ότι ήθελε να σταθεί στο πλευρό της μέχρι το τέλος.
Αν και είχε σκεφτεί να τη μεταφέρει σε μονάδας φροντίδας, τελικά επέλεξε να μείνει μαζί της. Επίσης, θυμήθηκε το πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να μην την αναγνωρίζει η μητέρα της και να θεωρεί ότι ήταν η γυναίκα που τη φροντίζει.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω καλά», το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, και αναφέρθηκε αρχικά στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της. «Η περιπέτεια της μητέρας μου ξεκίνησε με Αλτσχάιμερ. Πριν από αυτό, ανακαλύψαμε ότι η γυναίκα είχε και νευρική ανορεξία και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες έλεγε, “ωχ, το μαρτύριο του φαγητού”. Δεν ήθελε να φάει καθόλου. Μεταχειριζόμουν με γλυκό και αυστηρό τρόπο τα πάντα, γιατί έπρεπε να φάει γιατί έπαιρνε πάρα πολλά φάρμακα, έκανε εισπνοές τρεις φορές τη μέρα. Έπρεπε να φάει», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Έχοντας αναλάβει αποκλειστικά τη φροντίδα της μητέρας της, είχε αποφασίσει συνειδητά να μείνει μαζί της και να μην απευθυνθεί σε κάποια μονάδα φροντίδας. «Είχα μεταφέρει το κρεβάτι μου δίπλα στη μητέρα μου. Υπήρχαν βράδια που ένιωθα ότι τα πράγματα ήταν επικίνδυνα. Είχε λοιπόν ένα πτυσσόμενο ντιβανάκι και όταν την ένιωθα κάπως, το έβαζα δίπλα της και κοιμόμουν εκεί γιατί φοβόμουν το απροσδόκητο. Ήταν συνειδητή η επιλογή να την κρατήσω στο σπίτι. Μου πέρασε από το μυαλό να την πάω σε μια μονάδα φροντίδας, όμως επειδή ήταν καλλιτέχνης, πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και πάντα πολύ προστατευμένη από τον πατέρα μου και μετέπειτα από μένα, σκέφτηκα ότι θα νιώσει πάρα πολύ άσχημα σε έναν καινούργιο χώρο που δεν ξέρει ανθρώπους», εξήγησε.
Προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες της μητέρας της, είχε κάνει ένα διάλειμμα στα επαγγελματικά της. Η Σόφη Ζαννίνου μοιράστηκε επίσης ότι εκείνη λόγω της διάγνωσής της με Αλτσχάιμερ, θεωρούσε πως η κόρη της είναι η γυναίκα που τη φρόντιζε, κάτι που για την ίδια ήταν πολύ δύσκολο. «Έτσι αποφάσισα να μείνω εγώ δίπλα της για όσο χρειαστεί. Από τη δουλειά μου χάθηκα εντελώς εκείνη την περίοδο. Ήμουν μόνη μου σε αυτό. Με βοήθησε η κόρη μου όσο μπορούσε. Μέναμε οι τρεις μας… Ρώταγα τη μητέρα μου ποια είμαι και μου έλεγε, “η υπεύθυνη”. Σου λέει, αφού αυτή με ντύνει, με ταΐζει, με κάνει μπάνιο, με φροντίζει, είναι η υπεύθυνη και ρώταγε πότε θα πάει σπίτι της. Είναι δύσκολα έως δραματικά», κατέληξε.
Αν και είχε σκεφτεί να τη μεταφέρει σε μονάδας φροντίδας, τελικά επέλεξε να μείνει μαζί της. Επίσης, θυμήθηκε το πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να μην την αναγνωρίζει η μητέρα της και να θεωρεί ότι ήταν η γυναίκα που τη φροντίζει.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω καλά», το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, και αναφέρθηκε αρχικά στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα της. «Η περιπέτεια της μητέρας μου ξεκίνησε με Αλτσχάιμερ. Πριν από αυτό, ανακαλύψαμε ότι η γυναίκα είχε και νευρική ανορεξία και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες έλεγε, “ωχ, το μαρτύριο του φαγητού”. Δεν ήθελε να φάει καθόλου. Μεταχειριζόμουν με γλυκό και αυστηρό τρόπο τα πάντα, γιατί έπρεπε να φάει γιατί έπαιρνε πάρα πολλά φάρμακα, έκανε εισπνοές τρεις φορές τη μέρα. Έπρεπε να φάει», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες της μητέρας της, είχε κάνει ένα διάλειμμα στα επαγγελματικά της. Η Σόφη Ζαννίνου μοιράστηκε επίσης ότι εκείνη λόγω της διάγνωσής της με Αλτσχάιμερ, θεωρούσε πως η κόρη της είναι η γυναίκα που τη φρόντιζε, κάτι που για την ίδια ήταν πολύ δύσκολο. «Έτσι αποφάσισα να μείνω εγώ δίπλα της για όσο χρειαστεί. Από τη δουλειά μου χάθηκα εντελώς εκείνη την περίοδο. Ήμουν μόνη μου σε αυτό. Με βοήθησε η κόρη μου όσο μπορούσε. Μέναμε οι τρεις μας… Ρώταγα τη μητέρα μου ποια είμαι και μου έλεγε, “η υπεύθυνη”. Σου λέει, αφού αυτή με ντύνει, με ταΐζει, με κάνει μπάνιο, με φροντίζει, είναι η υπεύθυνη και ρώταγε πότε θα πάει σπίτι της. Είναι δύσκολα έως δραματικά», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Φούντωσε βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης με δύο νεκρούς - Φόβοι για πόλεμο οικογενειών και στα νοσοκομεία, έχουν χωρίσει τους συγγενείς
Η βεντέτα στα Βορίζια το 1953 - Όταν το χωριό ήρθε αντιμέτωπο με ένα πρωτοφανές μακελειό για την εποχή με 6 νεκρούς
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος στο protothema: Μόνο η ντροπή για τα παιδιά μου με απασχολεί - Φτωχός σε υπόγειο μεγάλωσα, δεν θα μου λείψει η βίλα
Φούντωσε βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης με δύο νεκρούς - Φόβοι για πόλεμο οικογενειών και στα νοσοκομεία, έχουν χωρίσει τους συγγενείς
Η βεντέτα στα Βορίζια το 1953 - Όταν το χωριό ήρθε αντιμέτωπο με ένα πρωτοφανές μακελειό για την εποχή με 6 νεκρούς
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος στο protothema: Μόνο η ντροπή για τα παιδιά μου με απασχολεί - Φτωχός σε υπόγειο μεγάλωσα, δεν θα μου λείψει η βίλα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα